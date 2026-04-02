Ево која општина у Српској нуди 36.000 КМ за повратак у родни крај

АТВ
02.04.2026 10:58

На сједници Скупштине општине Шековићи усвојен je један од најзначајнијих правилника који се односи на субвенционисање повратка у ту локалну заједницу.

"Ријеч је о Правилнику о додјели субвенција за подршку повратку породица на подручје општине Шековићи.

Обезбијеђена је подршка од 1.500 КМ мјесечно у трајању од двије године (укупно 36.000 КМ), а да би се створило право на ову помоћ потребно је само да се грађани врате у општину у којој су одрасли", објавио је начелник Шековића Миладин Лазић.

Ускоро конкурс

Навео је да ускоро расписују конкурс, а реализација правилника почиње од септембра.

Правилником је дефинисано и ко све може поднијети захтјев за субвенције, а један од услова је и да имају важећу личну карту издату од Министарства унутрашњих послова, односно Полицијске станице Шековићи најмање пет година прије подношења захтјева.

Број становника

Према последњим подацима пописа из 2013. године општина Шековићи броји 1.322 становника.

На мјере за којим се посегла општина Шековићи требале би да се угледају и остале локалне заједнице које броје све мање становника, а у појединим тај број не досеже ни до 1.000, преноси Глас.

