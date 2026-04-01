Додик: Са Бланушом не могу полемисати о политици, он политику не зна

01.04.2026 19:38

Коментари:

21
Фото: Срна

Са предсједником СДС-а Бранком Бланушом не могу полемисати о политици. Он политику не зна. Не могу ни о економији. Ни то не зна, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Не могу дискутовати ни о вођењу Републике Српске. О томе тек ништа не зна. Не могу изрећи ни мишљење о његовим ставовима јер нема став ни о једном питању", рекао је Додик.

Додик је истакао да Блануша нема став о Суду и Тужилаштву БиХ, о пресудама које људима изриче због ношења слика првог предсједника странке на чијем је сада челу.

"Нема став о Шмиту, о изјави свих бошњачких партија и муслиманских вјерских вођа. О свему ћути, само прича о мени. Све му смета, сада му смета и што знам. Било би ми испод части и на то одговарати да није на челу СДС-а, чију улогу у стварању Републике цијеним, али чије се издаје посљедњих година једнако гнушам", навео је Додик на Иксу.

Додик је рекао да је предсједник странке која врши власт и има одговорност за Републику Српску.

"Знам шта ћемо радити, какве одлуке ћемо доносити, какве мјере предузимати да нашем народу и свима који са нама живе буде боље. Зато што знам, народ подржава и бира СНСД и мене. Зато што он и опозиција не знају, зато никада неће одлучивати о Српској и српском народу. Ви ћете се и даље бавити само мноме, а СНСД и ја Републиком Српском. Свако ради оно што зна", закључио је Додик.

Коментари (21)
