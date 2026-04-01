На локацији Черкезовац равна се терен: Припреме за изградњу депоније радиоактивног отпада у току

СРНА
На Трговској гори равна се терен гдје је планирана изградња Центра за збрињавање радиоактивног отпада, а до сада је срушено осам грађевина на тој локацији.
Речено је ово из хрватског Фонда за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива Нуклеарне електране “Кршко”.
То је, како су појаснили, и посљедња активност у оквиру пројекта уклањања постојећих објеката и трајаће најкасније до јуна.
Из Фонда су навели да ће захтјев за покретање поступка процјене утицаја на животну средину у вези са успостављањем Центра за збрињавање радиоактивног отпада на локацији Черкезовац на Трговској гори ускоро бити предат Министарству заштите животне средине и зелене транзиције Хрватске.
Додали су да ће Министарство, по пријему захтјева, прегледати студију и именовати комисију.
"Уколико комисија утврди да је студија цјеловита и стручно утемељена, биће упућена у јавну расправу", навели су за Срну из Фонда, те додали да ће студија бити доступна на њиховој и веб-страници Министарства.
На питање о најављеном саслушању пред Секретаријатом Еспо конвенције у Женеви 15. маја, заказаном на захтјев БиХ, из Фонда су навели да ће њихови представници присуствовати састанку.
"Сматрамо да су све до сада подузете активности на успостављању Центра за збрињавање радиоактивног отпада на Черкезовцу у складу с хрватским и међународним правним оквиром који регулише збрињавање радиоактивног отпада и утицај на околину", саопштено је из Фонда.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране “Кршко”, као и постојећи институционални отпад складишти на Трговској гори у општини Двор, на самој граници са БиХ.
