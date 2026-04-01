За Горанов корак

АТВ
01.04.2026 15:39

Горан Петрушић (1991), самохрани отац, након тешке саобраћајне несреће доживио је оштећење кичмене мождине и непокретан је.

Лијечење се наставља у Поликлиници "Neuromedic" Ниш са добрим изгледима да Горан опет прохода.

Породица нема новчана средства за рехабилитацију, па је потребно да се сви укључимо и помогнемо Горану.

Зато сви позовите 1402 и донирајте 1 КМ за лијечење горана.

Број је активан од 1. до 30. априла 2026. године.

Хуманитарну акцију покреће Црвени крст Котор Варош у сарадњи са компанијом m:tel.

