За Горанов корак

Горан Петрушић (1991), самохрани отац, након тешке саобраћајне несреће доживио је оштећење кичмене мождине и непокретан је.
Лијечење се наставља у Поликлиници "Neuromedic" Ниш са добрим изгледима да Горан опет прохода.
Породица нема новчана средства за рехабилитацију, па је потребно да се сви укључимо и помогнемо Горану.
Зато сви позовите 1402 и донирајте 1 КМ за лијечење горана.
Број је активан од 1. до 30. априла 2026. године.
Хуманитарну акцију покреће Црвени крст Котор Варош у сарадњи са компанијом m:tel.
