Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

АТВ
15.05.2026 10:31

Саобраћајна незгода се догодила на магистралном путу Шамац-Брчко у мјесту Бурумац, повријеђене двије особе.
У саобраћајној незгоди која се догодила на магистралном путу Шамац-Брчко у мјесту Бурумац повријеђене су двије особе.

У незгоди су учествовали неоплан којим је управљао Е.Ж. и голф којим је управљао Г.М., док се на мјесту сувозача налазио Б.М.

"Возач и сувозач из аутомобила су задобили тјелесне повреде о чијем се степену дежурни љекари нису изјаснили", саопштено је ПУ Бијељина.

Уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавност тужилаштва у Добоју полицијски службеници Полицијске станице Шамац извршили су увиђај на лицу мјеста.

