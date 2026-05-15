Дјечаци задобили тешке повреде: Забили се електричним тротинетима у аутомобил у Чачку

15.05.2026 11:31

Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.
Током јучерашњег дана у Чачку дошло је до тешке незгоде када су дечаци који су били на електричном тротинету ударили у аутомобил. Они су возилом Хитне помоћи превезени у болницу.

- Два малољетна лица примљена су синоћ на Ургентни пријемно одјељење повријеђена у саобраћајном удесу. Дјечак старости 11 година има прелом бутне кости и примљен је у јединицу интензивне његе. Други повријеђени старости 11 година са повредом главе примљен на одјељење дјечије хирургије - саопштено је за РИНУ у болници.

Очевици тврде да су дјечаци се на електричном тротинету кретали око 40 километара на час и да су они ударили у аутомобил.

Даљом истрагом биће утврђене тачне околности под којима је дошло до ове незгоде.

(Телеграф.рс)

