Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

АТВ
15.05.2026 10:46

Заплијењена марихуана
Фото: Уступљена фотографија

Бањалучани Ж.П. и Д.М. ухапшени су у јучерашњој великој акцији Полицијске управе Бањалука након што је код њих пронађено и одузето око 1,5 килограма марихуане и двије дигиталне ваге.

Серија хапшења почела је јуче око 12.00 часова када су припадници ПУ Бањалука лоцирали и лишили слободе суграђанина Ж.П. Инспектори су одмах претресли стан и подрумске просторије које он користи у Бањалуци, гдје су пронашли већу количину наркотика спремних за даљу дистрибуцију.

"Том приликом пронађена је и одузета зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, укупне бруто масе око 617 грама. Пронађена је и дигитална вага за прецизно мјерење, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела", навели су из полиције.

Полицијски претреси настављени су већ у 14.30 часова, када је слободе лишено друго лице, Д.М. из Бањалуке. Претресом стана и помоћних просторија које он користи, инспектори су пронашли и одузели око 947,7 грама марихуане и дигиталну вагу за прецизно мјерење. Након комплетирања и документовања предмета, Окружном јавном тужилаштву Бањалука биће достављени извјештаји против Ж.П. и Д.М. због почињених кривичних дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.

У склопу истих појачаних активности, бањалучка полиција је на улицама пресрела и прекршајно санкционисала суграђане С.Г. и М.Ч. због кршења Закона о производњи и промету опојних дрога. Из полиције наводе да је код С.Г. пронађена и одузета одређена количина бијеле прашкасте материје која асоцира на амфетамин, док је код М.Ч. нађена марихуана и шест мањих стабљика индијске конопље, о чему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци-Одјељење за прекршаје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

