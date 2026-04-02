Невријеме срушило мост, градови потпуно завејани: Страшни призори у Италији

02.04.2026 11:42

Невријеме у Италији
Фото: X/Screenshot

Снажно невријеме погодило је централну и јужну Италију, изазвавши поплаве, клизишта и урушавање моста на државном путу "Адријатика 16", док су поједине области остале без воде и струје.

Мост преко ријеке Трињо срушио се у региону Молизе, у близини мјеста Монтенеро ди Бизача, након што је пут претходно затворен због изливања ријеке, пренијела је Анса.

Тиме су путне везе са регионом Абруцо готово прекинуте.

У региону Абруцо, у провинцији Пескара, болница у мјесту Пене остала је без директног снабдијевања водом због пуцања водовода, па је водоснабдевање привремено обезбијеђено цистернама.

Несташице воде пријављене су и у више околних општина.

У региону Апулија, обилне кише довеле су до наглог раста нивоа воде у брани код места Карлантино, док су поплаве захватиле куће и путеве.

Након изливања реке Церваро, ватрогасци су у области Фођа спасили више од 50 возача и око 40 људи из сеоских кућа и викендица.

Због пораста водостаја ријеке Офанто затворени су путеви у близини римског моста код мјеста Каноза ди Пуља.

У региону Молисе, ватрогасци из више италијанских градова распоређени су како би помогли локалним екипама у спасилачким операцијама након изливања ријеке, која је поплавила путеве и индустријске зоне.

Невријеме је изазвало проблеме и у региону Базиликата, гдје су у мјесту Рапола три породице евакуисане након урушавања потпорног зида, док ватрогасци интервенишу и због клизишта и поплава у области Метапонто.

Обилне падавине очекују се у погођеним подручјима и током дана, а локалне власти позивају становништво да ограничи кретање.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

