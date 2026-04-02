Невријеме срушило мост, градови потпуно завејани: Страшни призори у Италији

Снажно невријеме погодило је централну и јужну Италију, изазвавши поплаве, клизишта и урушавање моста на државном путу "Адријатика 16", док су поједине области остале без воде и струје.
Мост преко ријеке Трињо срушио се у региону Молизе, у близини мјеста Монтенеро ди Бизача, након што је пут претходно затворен због изливања ријеке, пренијела је Анса.
Тиме су путне везе са регионом Абруцо готово прекинуте.
У региону Абруцо, у провинцији Пескара, болница у мјесту Пене остала је без директног снабдијевања водом због пуцања водовода, па је водоснабдевање привремено обезбијеђено цистернама.
Несташице воде пријављене су и у више околних општина.
У региону Апулија, обилне кише довеле су до наглог раста нивоа воде у брани код места Карлантино, док су поплаве захватиле куће и путеве.
Након изливања реке Церваро, ватрогасци су у области Фођа спасили више од 50 возача и око 40 људи из сеоских кућа и викендица.
Због пораста водостаја ријеке Офанто затворени су путеви у близини римског моста код мјеста Каноза ди Пуља.
У региону Молисе, ватрогасци из више италијанских градова распоређени су како би помогли локалним екипама у спасилачким операцијама након изливања ријеке, која је поплавила путеве и индустријске зоне.
Невријеме је изазвало проблеме и у региону Базиликата, гдје су у мјесту Рапола три породице евакуисане након урушавања потпорног зида, док ватрогасци интервенишу и због клизишта и поплава у области Метапонто.
Обилне падавине очекују се у погођеним подручјима и током дана, а локалне власти позивају становништво да ограничи кретање.
#Maltempo al Centro-Sud, 356 interventi in Abruzzo, Molise e Puglia: 338 #vigilidelfuoco in campo con rinforzi da Marche, Toscana ed Emilia Romagna. Per allagamenti maggiori criticità a Chieti, Campobasso e Foggia (video) [#1aprile 20:00]— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 1, 2026
