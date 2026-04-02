Пао Икс: Бивши Твитер недоступан корисницима широм свијета

АТВ
02.04.2026 11:30

Пао Икс: Бивши Твитер недоступан корисницима широм свијета
Фото: Tanjug / AP / Noah Berger

Друштвена мрежа Икс, раније позната као Твитер, тренутно има проблеме у раду, због чега многи корисници широм свијета не могу да јој приступе.

Према подацима сајта DownDetector, прве потешкоће су забиљежене око 8:30 ујутру, а убрзо је стигао велики број пријава.

Већина корисника пријављује да апликација уопште не функционише, док се дио жали на проблеме са приказом објава, као и на потешкоће при коришћењу верзије за рачунар.

Поједини корисници чак добијају обавјештење да њихов налог не постоји.

АИ асистент Грок, који је дио ове платформе, наводно је ситуацију описао као привремени технички проблем, због којег се садржај попут објава и порука не учитава како треба.

За сада није познато шта је тачно изазвало квар, нити када ће све поново радити без сметњи. Иако се помиње да су проблеми прво примјећени у Индији, у међувремену су захватили и Европу, па и кориснике у Србији.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

