Баку пронашли мртву на пјешачком: Вјерује се да је старицу "убио вјетар"

АТВ
Баку пронашли мртву на пјешачком: Вјерује се да је старицу "убио вјетар"
Бака (76) која је прошлог петка пронађена мртва на пјешачком прелазу у италијанском граду Тренту, није страдала у саобраћајној несрећи, а истражитељи сада испитују да ли је несрећну старицу "убио вјетар"!

У први мах се вјеровало да је аутомобил ударио баку док је прелазила улицу и да је возач потом побјегао са лица мјеста. Међутим, увид у снимке надзорних камера показао је да је бака пала и јако ударила главом. Једна од теорија је да се баки слошило, а други да је изгубила равнотежу услед изузетно јаког ветра који је прошле седмице дувао у овом дијелу Италије.

Према наводима Кориере Дел Трентино, бака је, могуће при удару снажног вјетра или усљед несвестице, пала на леђа и јако ударила главом о асфалт. У том тренутку није било пролазника, а први, који је уочио њено тијело око 18 часова, одмах је позвао полицију и хитну помоћ.

илу-главобоља-глава-29082025

Иако су љекари брзо стигли на лице мјеста, за несрећну жену више није било спаса.

Саобраћај је у овом дијелу града био одмах блокиран, а полиција је одмах отпочела истрагу како би утврдила како је дошло до трагедије.

Полицајци су испитивали потенцијалне сведоке, а након тога су изузели снимке са надзорних камера на оближњем тругу.

Према информацијама листа, снимци су искључили хипотезу о удару возила, у коју се вјеровало сатима, с обзиром на локацију где је 76-годишњакиња пронађена мртва. За сада је тужилаштво наложило само медицинске тестове, како би се са сигурношћу утврдило да ли је пад био посљедица тешке болести, преноси Телеграф.

