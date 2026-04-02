Уплаћено 45.075 КМ за регулисање алтернативног смјештаја

АТВ
02.04.2026 11:25

Влада Републике Српске и Републички секретаријат за расељена лица и миграције су уплатили 45.075 марака у сврху регулисања алтернативног смјештаја за период од 1. јануара до 31. марта 2026. године.

Уплата је извршена путем партиципације у плаћању индивидуалног закупа, на основу закљученог уговора са станодавцем. Ову врсту смјештаја тренутно користи 185 породица.

Партиципација зависи од броја чланова једног домаћинства па тако за једночлано и двочлано домаћинство износи 80,00 марака, за трочлано и четворочлано 85,00 марака и за петочлано и вишечлано 90,00 марака.

Сталном ревизијом корисника алтернативних видова смјештаја и њиховим стамбеним збрињавањем током претходних година кроз различите кредитне и донаторске пројекте дошло је до смањења броја ове категорије становништва. Трајно стамбено рјешење и јесте један од циљева Секретаријата, а завршетком Пројекта ЦЕБ 2 остало је још око 600 породица којима није ријешен овај проблем.

Из тог разлога је упућена иницијатива према Европској инвестиционој банци с којом је на ту тему одржан и састанак и која је показала спремност да подржи овакву врсту пројекта.

Влада Републике Српске и Секретаријат су вољни да предузму све потребне радње како би се овај пројекат наставио у наредном периоду. На овај начин би се преосталим породицама обезбиједило трајно стамбено рјешење у складу са Законом о социјалном становању и у складу са захтјевима локалних заједница у којима постоји потреба за овим збрињавањем и спремне су за сарадњу по овом питању.

