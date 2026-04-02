Нападнут популарни пјевач, поливен непознатом супстанцом на улици

Легендарни гитариста и композитор, Линдзи Бакингем, нашао се у центру инцидента који се догодио у Санта Моники.
Према писању америчких медија, некадашњи стуб групе Флитвуд Мак нападнут је док је одлазио на раније уговорени састанак, а полиција је потврдила да је истрага о овом случају приоритетна.
Инцидент се одиграо протекле недјеље, када је непозната жена пресрела музичара и на њега бацила материју непознатог састава. Надлежне службе из Лос Анђелеса (ЛАПД) брзо су реаговале, а у истрагу је укључено и Одјељење за управљање пријетњама.
У званичном обраћању јавности, полицијски званичници су истакли:
„Интензивно радимо са колегама из Санта Монике на расветљавању свих околности овог догађаја. Ради заштите интегритета поступка који је у току, тренутно нисмо у могућности да пружимо додатне информације.”
Досадашња сазнања указују на то да је осумњичена особа одраније позната Бакингему. Ријеч је о жени која се терети за ухођење, а која је и раније била виновник сличних инцидената усмјерених ка славном музичару. Иако осумњичена још увијек није приведена, полиција наводи да је Бакингем прошао без повреда и да се осјећа добро.
Линдзи Бакингем оставио је неизбрисив траг у историји рок музике. Свјетску популарност стекао је 1974. године након што је постао члан култног састава Флитвуд Мак. Заједно са Стиви Никс, трансформисао је звук бенда, што је резултирало албумима који су се продали у милионским тиражима и хитовима попут ванвременске нумере Дреамс.
