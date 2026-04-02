Хаос на граници за Васкрс: Како избјећи гужве и коју опцију никако не бирајте

Бројимо ситно до датума од кога стрепе многи путници из Србије, а који ће из коријена промијенити све на граничним прелазима ка Европској унији!
Потпуна имплементација ЕЕС система заказана је тачно за 10. април, и то баш на Велики петак, када се очекује да велики број грађана Србије крене на пут у иностранство. Од овог дана "правила игре" се драстично мијењају, јер систем прелази у 24-часовни режим рада, што значи да ће на свим прелазима бити активан нон-стоп, пријетећи да изазове огромне гужве.
За разлику од прелазног периода, који је кренуо 12. октобра прошле године, када се дешавало да граничари повремено искључе систем како би смањили огромне колоне, од Великог петка планирано је да систем буде активан нон-стоп на свим главним и алтернативним прелазима, и да се не гаси чак ни током највећих шпицева и гужви.
Ипак, због огромних задржавања која су већ забиљежена на бројним прелазима, а која се у много већој мјери очекују на љето, Европска унија је у једном тренутку донијела одлуку да суспендује 24-часовни режим до септембра, међутим, од те одлуке се убрзо одустало.
Да ствар буде још гора, из Европе не престају да стижу потпуно конфузне информације. Тако је у јеку припрема за потпуну имплементацију Белгија изненада саопштила да се код њих, због огромних гужви које су већ паралисале аеродроме, потпуна имплементација ЕЕС система ипак одлаже, док је у Атини (Грчка), с друге стране, 24-часовни режим већ почео.
С обзиром на то да се ситуација мијења из минута у минут, сви они који ускоро иду пут ЕУ, најбоље је да се информишу на званичном сајту ЕЕС, како би избјегли вишесатна задржавања.
ЕЕС систем је осмишљен да детаљно прати боравак у земљама Шенгена, што значи да грађани овим новим, строгим правилима подлијежу сваки пут када улазе на територију Европске уније, али и када се са ње враћају.
Систем захтијева биометријску регистрацију сваког путника који долази из земаља ван ЕУ. Приликом преласка границе, обавезно је да региструјете отиске прстију и направите фотографију лица, што се ради лично пред граничним службеницима. Када се први пут региструјете, ваши биометријски подаци остају сачувани у систему наредне три године.
Ипак, стручњаци упозоравају - чак и ако сте већ обавили регистрацију, и даље ћете стајати у истом реду за пасошку контролу као и они путници који то раде први пут, па немојте рачунати да ћете због тога брже проћи.
Због ових додатних процедура, вријеме обраде путника на границама је у неким случајевима продужено и до 70 одсто, а на појединим аеродромима већ су биљежена чекања од три до чак седам сати.
Планирајте много више времена: Путницима ван ЕУ препоручује се да планирају најмање четири сата додатног времена за процедуре, нарочито ако слијећете на неки велики европски аеродром или идете на гранични прелаз на којем увијек има гужве.
Бирајте летове са дужим пресједањем: Уколико путујете авионом и имате конекцију преко неког европског чворишта, бирајте опције са дужим паузама између летова како бисте смањили ризик да због чекања у реду пропустите сљедећи лет.
Пратите актуелне информације: Увијек будите у контакту са својом авио-компанијом и аеродромом како бисте добили најсвјежије информације о евентуалним кашњењима на терену или пратите обавјештења на граничним прелазима.
Путујте ван врхунца сезоне: Очекује се да ће се функционисање ЕЕС-а стабилизовати након априла. Путовањем у септембру (умјесто у августу када су највеће гужве) знатно можете олакшати себи прелазак границе.
Употријебите ЕУ пасош ако га имате: Држављани ЕУ имају посебне, знатно брже линије које нису погођене увођењем ЕЕС система. Уколико посједујете европски пасош, обавезно га користите да у потпуности заобиђете ове гужве.
Још један нови систем, ЕТИАС, који би требало да буде уведен крајем ове године, помиње се као могуће рјешење да се гужве ријеше, међутим, то ипак неће бити тако. Важно је напоменути да овај систем, који је многе збунио, није исто што и ЕЕС. То значи да након његовог увођења, нови систем неће моћи да смањи гужве које би ЕЕС могао да проузрокује, како се раније претпостављало.
Систем уласка/изласка (ЕЕС) често се помиње заједно са Европским системом за информације и одобравање путовања (ЕТИАС), али је ријеч о два различита система који имају различите намјене и примјењују се у различитим фазама путовања.
ЕЕС, чије се потпуно увођење очекује у априлу, представља систем управљања границама и користи се у тренутку преласка спољне границе Европске уније.
ЕТИАС, чија се примјена планира за крај 2026. године, јесте дозвола за путовање која се прибавља прије поласка, и односи се искључиво на држављане земаља којима није потребна виза. Функционише на сличан начин као амерички ЕСТА или канадски еТА систем. Уз то ЕЕС систем је бесплатан, а ЕТИАС се плаћа, и то 20 евра по путнику.
Многи грађани се полако спремају и за Васкрс и Први мај, који би провели у Европи, па се распитују како је најпаметније кренути на пут, управо због ЕЕС система. Постоје четири опције, тачније аутомобил, авион, воз, и аутобус. Међутим, иако је најјефтинија од ове четири опције, аутобус је убједљиво најгора због најдужих задржавања, преноси Курир.
