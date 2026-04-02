Изјава Ђоковића поново вирална након побједе БиХ, ево шта је поручио

Аутор:АТВ
Коментари:4
Пласман Босне и Херцеговине на Свјетско првенство у фудбалу и побједа послије пенала против Италије у уторак најбитнија је спортска вијест у региону ове седмице.
Селектор Сергеј Барбарез и играчи славили су током протеклог дана, а на стадиону Билино Поље у Зеници славио је и српски тенисер Новак Ђоковић, који је дошао да гледа сусрет.
Интернетом су кружили снимци, а појавио се и још један занимљив, из емисије "Неуспјех првака" са Славеном Билићем, гдје је Ђоковић гостовао прошле године.
Током три и по минута Новак је говорио о томе колико му је криво што постоји раздор на овим просторима, иако је истакао да разумије све и да су ратне године оставиле траг.
"Међутим, једну ствар коју морам да кажем, која је негативна вероватно за све нас овде у региону и која нам ствара огроман проблем. то што смо разједињени до момента када је кап прелила пуну чашу. Када гори, онда смо ту, али зашто само када гори, човече? Што не бисмо могли да будемо конструктивнији једни са другима? Човече, не треба да се бијемо у својој кући, ако већ имамо у свету битке које бијемо, тамо да се доказујемо", истакао је Ђоковић, па наставио:
"Овдје ваљда треба да будемо, мислим, ја разумем, да не улазимо у болне теме ратова. То су ожиљци, разумијем, свака страна има своју причу и губитке и то је јако тешко. Спорт је сфера и грана друштва која шаље ту поруку јединства и нормализације односа. И тешко је, не може да се то заборави и не треба људи да се питају, и да се убаправи и неки људи не могу да пређу преко ствари и ја то разумијем и поштујем, али хајде бар нешто најосновније да покушамо, сусједски што се каже, да, трговина".
Новак сматра да са сусједима треба његовати добре односе из простог разлога јер њих не мијењаш тек тако:
"Неке ствари да помогнемо једни другима, да макар живимо лепше и боље животе једни са другима, јер Србији је Хрватска први комшија и обрнуто. Босна и Херцеговина, Македонија, значи, не може да буде Шпанија, разумијеш ме? У том смислу ми је тај горак укус у устима и утисак то што смо тако разједињени, толико, не знам, нашпановани на неку фреквенцију. И само радимо контра себе, контра, контра, контра... Не само између, него и унутар земаља. Доста има раздора изнутра, у Србији, али не вјерујем да је другачије ни негдје друго, у Хрватској на примјер".
На крају се дотакао и историје.
"Опет разумијем, много је овај регион пропатио у посљедњих, не само 100 година, него и кроз историју. Ти када одеш у историју 1000–2000 година уназад, Османлијско царство и ко год је хтио да осваја Европу морао је да крене одавде. И онда смо ми јако поносни, људи који живе на овом подручју и ја сам поносан што смо чврсти, не дамо на себе, али ето, само тај моменат. Мислим да би сви колективно боље и лагодније живјели када би само мало попустили, хајде да бар мало уљепшамо и олакшамо живот једни другима, не мора да буде то не знам ни ја шта", рекао је лани Ђоковић у овој емисији, преноси Телеграф.
Novak Djokovic on the Balkans:— Danny (@DjokovicFan_) April 1, 2026
“What’s negative is how divided we are. We’re all neighbors. We shouldn’t be fighting. We should be helping each other so we all live better lives.”pic.twitter.com/TpEmBGwcBJ
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму