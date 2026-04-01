Драма у Хрватској: Нестало двоје дјеце, полиција на ногама

01.04.2026 21:12

Фото: Nestali.gov.hr

Пулска полиција интензивно трага за двоје малољетника, Винком Готовцем Лесковићем и Моником Губић, чији је нестанак пријављен у понедјељак. Обоје су нестали на подручју Пуле, а полиција моли грађане за помоћ у њиховом проналаску, пише Глас Истре.

Нестали дјечак

Винко Готовац Лесковић рођен је 2013. године у Бјеловару. Хрватски је држављанин са пребивалиштем у Загребу. Висок је око 165 центиметара, има црну косу и смеђе очи. Као мјесто нестанка наводи се Пула.

Нестала дјевојчица

Истог дана у Пули је нестала и Моника Губић, рођена 2011. године у Карловцу. Она је хрватска држављанка са пребивалиштем у Писаровини, а у Пули има пријављено боравиште. Према полицијским информацијама, удаљила се са адресе боравишта и од тада јој се губи сваки траг.

Полиција моли за помоћ

Оба нестанка води Полицијска управа истарска. Грађани који су видјели нестале или имају информације које би могле помоћи у потрази позивају се да се јаве најближој полицијској станици или назову број 192.

Информације је могуће доставити и путем имејл адресе nestali@nestali.hr или путем странице Националне евиденције несталих особа.

