Шокантни резултати студије: Вејпинг вјероватно изазива рак плућа и усне дупље

01.04.2026 20:37

Истраживачи са Универзитета Новог Јужног Велса у Сиднеју објавили су преглед доказа који указује да вејпинг вјероватно изазива рак плућа и усне дупље, позивајући регулаторе да одмах д‌јелују како би заштитили људе, посебно д‌јецу.

Преглед је обухватио студије на животињама, извјештаје о случајевима код људи и лабораторијска истраживања објављена између 2017. и 2025. године, пренио је Гардијан.

Утврђено је да електронске цигарете изазивају биолошке промјене повезане са ризиком од рака, укључујући оштећење ДНК и упалу.

"На основу свих доказа утврдили смо да електронске цигарете вјероватно изазивају рак плућа и рак усне дупље, иако не можемо да кажемо колики ће терет бити", рекао је коаутор ванредни професор Бернард Стјуарт. Главни аутор, ванредни професор Фреди Ситас, истакао је да су рана упозорења често игнорисана и упозорио да се не понови иста ситуација као са пушењем цигарета, када је пробој доказа о канцерогености трајао деценијама. Стручњаци напомињу да вејпинг није безбједна алтернатива пушењу, посебно за младе људе који никада нису пушили, и позивају на строжу регулацију и ограничење приступа производима за вејпинг, преноси Дан.

