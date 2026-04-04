Фицо: Одмах укинути санкције и наставити дијалог са Русијом

АТВ

АТВ
04.04.2026 18:01

Роберт Фицо
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Европска унија требало би да укине санкције на увоз руске нафте и гаса, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

Фицо је додао да ЕУ треба, такође, да предузме кораке за обнављање испорука нафте преко цјевовода "Дружба" и оконча рат у Украјини како би се борила против енергетске кризе изазване ратом у Ирану.

"ЕУ, а посебно Европска комисија, требало би да одмах настави дијалог са Русијом и обезбједи такво политичко и правно окружење да појединачне чланице и ЕУ у цјелини могу да надокнаде недостајуће резерве гаса и нафте и омогуће снабдијевање стратешким сировинама из свих могућих извора и праваца, укључујући Русију", навео је Фицо у саопштењу након разговора са мађарским премијером Виктором Орбаном.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Роберт Фицо

Русија

Америчке санкције

Владимир Путин

Коментари (0)
