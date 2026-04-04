Аракчи: Посљедице напада на "Бушер" уништиће арапске земље

АТВ
04.04.2026 21:25

Радиоактивне посљедице напада на нуклеарну електрану "Бушер" /НПП/ уништиће живот у престоницама земаља Персијског залива, а не у Техерану, изјавио је ирански министар спољних послова Абас Аракчи.

"Сјећате ли се негодовања Запада због непријатељстава у близини нуклеарне електране `Запорожје` у Украјини? Израел и САД су бомбардовали нашу електрану `Бушер` четири пута до сада. Радиоактивне посљедице ће окончати живот у пријестоницама Савјета за сарадњу земаља Залива, а не у Техерану", рекао је Аракчи на "Иксу".

Раније је Организација за атомску енергију Ирана /АЕОИ/ саопштила да је локација НПП "Бушер" била мета напада снага САД и Израела, те да је један од запосленика погинуо.

АЕОИ је навео да су три напада изведена на нуклеарну електрану "Бушер" 17, 24. и 27. марта.

Иран је такође забиљежио два напада на нуклеарно постројење у Натанзу 1. и 21. марта, као и напад на постројење за тешку воду у Кондабу 27. марта и на погоне за производњу концентрата уранијума у ​​Ардакану.

Иран је оптужио САД и Израел за извођење ових напада.

