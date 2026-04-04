Резултати најновијег истраживања: АФД најјача партија у Њемачкој

04.04.2026 18:33

Крајње десничарска Алтернатива за Њемачку /АФД/ сада је најјача политичка снага у земљи, резултати су најновијег истраживања.

Према анкети коју је спровела фирма за истраживање тржишта ИНСА за лист "Билд ам Зонтаг", подршка странци тренутно износи 26 одсто.

Подршка странкама ЦДУ/ЦСУ канцелара Фридриха Мерца пала је за један одсто на 25 одсто, док је њен коалициони партнер - Социјалдемократска партија /СПД/ - остала на 13 одсто.

Бројке за остале опозиционе странке, Зелене и Љевицу, остале су непромијењене - 12 односно 11 одсто.

АФД је тренутно друга највећа странка у њемачком парламенту, подсјећа Дојче веле.

