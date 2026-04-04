Резултати најновијег истраживања: АФД најјача партија у Њемачкој

Аутор:АТВ
Коментари:0
Крајње десничарска Алтернатива за Њемачку /АФД/ сада је најјача политичка снага у земљи, резултати су најновијег истраживања.
Према анкети коју је спровела фирма за истраживање тржишта ИНСА за лист "Билд ам Зонтаг", подршка странци тренутно износи 26 одсто.
Подршка странкама ЦДУ/ЦСУ канцелара Фридриха Мерца пала је за један одсто на 25 одсто, док је њен коалициони партнер - Социјалдемократска партија /СПД/ - остала на 13 одсто.
Бројке за остале опозиционе странке, Зелене и Љевицу, остале су непромијењене - 12 односно 11 одсто.
АФД је тренутно друга највећа странка у њемачком парламенту, подсјећа Дојче веле.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 седм3
Свијет
2 мј0
Свијет
2 мј0
БиХ
4 мј3
Најновије
Најчитаније
08
53
08
46
08
43
08
37
08
34
Тренутно на програму