Епстајнови досијеи: Шта тамо пише о Ангели Меркел и АфД-у

Епстинови досијеи углавном су повезани с америчком унутрашњом политиком. Али Џефрија Епстина занимала је и европска политика, па тако и њемачки актери попут Ангеле Меркел и АфД-а.
„Надам се да ће Ангелу Меркел ускоро прегазити аутобус.“ Те мрачне фантазије потичу из пера бившег савјетника америчког предсједника Доналда Трампа, Стива Бенона, и дио су новообјављених сегмената такозваних Епстинових досијеа.
Њемачки недјељник Шпигел преноси да се међу стотинама хиљада мејлова и четова налазе и дијелови који се баве стањем у њемачкој политици.
Ријеч је о разговорима, у међувремену преминулог Џефрија Епстина, с више особа о актуелној њемачкој политици.
У тим разговорима, прије свега с бившим Трамповим савјетником Беноном, Епстин се негативно изјашњава о тадашњој канцеларки Ангели Меркел — а слично као и касније особе из Трампове утицајне сфере, попут Илона Маска, у позитивном свјетлу гледа на успон десничарске Алтернативе за Њемачку (АфД).
Уочи избора за Европску унију, Бенон и Епстин тако маштају о јачању деснице у Европској унији, на коју Бенон, како се наводи у једној преписци с Епстином, има „велики утицај“. Поред тадашњег Националног фронта у Француској, Бенон наводи и италијанског десничара Матеа Салвинија, Британца Најџела Фаража и њемачки АфД.
Епстину и Бенону побједа десничара на изборима за Европски парламент важна је како би сузбили правила која је ЕУ припремала у вези с криптовалутама. „Тако ћемо моћи да спријечимо сваку крипто-регулацију или све друго што желимо“, написао је Бенон, а преноси Шпигел.
Десничарске фракције у Европском парламенту биле су против планиране регулације криптовалута.
Стив Бенон се у више наврата састајао и с лидерима Алтернативе за Њемачку, па тако и са садашњим копредсједницима те странке Алис Вајдел и Тином Крупалом. Они су чак Бенона, у том тренутку бившег савјетника Доналда Трампа, позвали као госта у Бундестаг — али до те посјете никада није дошло.
Посланик владајуће Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) Јоханес Фолкман, иначе унук бившег њемачког канцелара Хелмута Кола, након откривања тих докумената оцијенио је да је видљив „јасан утицај САД на АфД“.
„Сигурно није случајно што су посланици АфД-а гласали против одредбе о контроли криптовалута“, написао је Фолкман на платформи Икс.
Једна друга електронска преписка Епстина и Бенона показује нетрпељивост према европским политичарима. Након оставке британске премијерке Терезе Меј у мају 2019. године, уочи избора за Европску унију, Епстин у једном мејлу хвали Бенона, увјерен да је та оставка „Бенонова заслуга“. Бенон му одговара: „Меј је отишла, Меркел и Макрон ће отићи у понедјељак“, написао је Бенон, алудирајући на то да ће њемачка канцеларка и француски предсједник поднијети оставке након успјеха десничара.
Како даље пише Шпигел, међу списима се налази и једна црно-бијела фотографија на којој је наводно млада Ангела Меркел — и то нага. Фотографија је и прије тога извјесно вријеме кружила интернетом, а на адресу Епстина послао ју је један бизнисмен из Емирата с напоменом: „Млада Ангела Меркел“.
За фотографију се већ тада знало да с бившом њемачком канцеларком нема никакве везе.
