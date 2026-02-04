Стравично: Три сестре скочиле у смрт јер су им родитељи одузели телефон?

Извор:
Телеграф
04.02.2026
21:22
Коментари:0
Стравична трагедија догодила се око 2.15 часова ујутру у сриједу у Газијабаду, у индијској савезној држави Утар Прадеш. Три дјевојчице скочиле су са балкона свог стана на деветом спрату након што су им родитељи одузели мобилне телефоне, пренио је Дејли мејл.
Сестре Пакхи (12), Прачи (14) и Вишика (16) биле су узнемирене јер им је отац одузео телефоне. У раним јутарњим часовима 4. фебруара, сестре су се окупиле на балкону и закључале врата прије него што су, једна по једна, скочиле у смрт.
Локални извјештаји тврде да су њихови врисци били довољно гласни да пробуде родитеље, комшије и обезбјеђење у стамбеном комплексу породице. Међутим, када су родитељи успјели да разбију врата, било је прекасно.
„Када смо стигли на мјесто догађаја, потврдили смо да су три дјевојчице, кћерке Четана Кумара, преминуле након што су скочиле са зграде“, рекао је Атул Кумар Сингх, помоћник комесара полиције.
Телевизијски извјештаји у Индији приказали су тијела младих дјевојчица на земљи испред зграде, док је њихова мајка плакала, а шокиране комшије посматрале сцену. Касније је објављено да су двије сестре можда случајно пале док су покушавале да задрже трећу сестру.
Наводно су сестре биле толико опсједнуте корејском културом, укључујући филмове, музику и ТВ серије, да су усвојиле корејска имена.
„Посљедњих неколико дана био им је ускраћен приступ мобилном телефону, што се чини да је на њих утицало“, рекао је замјеник комесара полиције Нимиш Пател.
Полиција је такође пронашла опроштајну поруку од осам страница, написану у џепном дневнику. Њихов сломљени отац, Четан Кумар, описао је шта је прочитао.
„Рекле су: ‘Тата, извини, Кореја је наш живот, Кореја је наша највећа љубав, шта год да кажеш, не можемо је се одрећи. Зато се убијамо’“, рекао је Кумар.
„Ово не би требало да се деси ниједном родитељу или дјетету“, додао је.
У поруци је такође писало: „Покушао си да нас дистанцираш од Корејаца, али сада знаш колико волимо Корејце.“
Снимци из њиховог дома открили су натписе на зиду у дјевојачкој соби, укључујући: „Веома сам, веома усамљена“ и „чине ме сломљеном“.
Наводно је њихова зависност од телефона почела током пандемије ковида-19 и постала је толико јака да су прије двије године одлучиле да напусте школу.
Један од комшија, Арун Синг, тврди да је био свједок инцидента и рекао је за НДТВ да је, док је ишао на спавање, видио некога како сједи на балкону, спреман да скочи.
„Нисам могао да схватим да ли је то мушкарац или жена јер сам стајао на удаљености. Позвао сам супругу и рекао да неко покушава да скочи и да треба нешто да предузмемо“, рекао је за индијски новински сајт.
Према Синговим ријечима, затим се појавила још једна дјевојка, покушавајући да повуче особу која је сједила на огради, и успјела је у свом покушају. Али само неколико минута касније, особа се поново попела на ивицу.
„Дјевојчица је дошла и чврсто загрлила особу која је сједила на огради. Прије него што сам могао да узмем телефон и позовем некога да спријечи да скочи, све три особе су пале са балкона. Једна од њих је изгледала одлучно да скочи, док су друге двије покушавале да је спасу, али су све три пале главом напријед“, рекао је Синг.
