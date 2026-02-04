Logo
Изречена казна Рајану Руту, који је покушао да убије Трампа

Извор:

Агенције

04.02.2026

18:51

Доналд Трамп предсједник САД-а
Фото: Alex Brandon/Tanjug/AP

Окружни суд у САД изрекао је казну доживотне робије Рајану Руту, због покушаја атентата на Доналда Трампа, тада кандидата за предсједника Сједињених Држава.

Покушај атентата се догодио у кампањи за предсједничке изборе 2024. године, пренела је Асошијејтед прес.

Савезни тужиоци су позвали судију кога је именовао Трамп да Руту изрекне доживотну казну затвора како би "послао поруку да ће покушај атентата на предсједничког кандидата резултирати најстрожом казном".

Тврдећи да његови злочини "несумњиво заслужују доживотну казну", навели су у допису прије изрицања пресуде да је Рут мјесецима планирао покушај атентата, показао спремност да убије свакога ко му се нађе на путу и ​​да није изразио кајање.

Одбрана Рута затражила је изрицање казне од 27 година затвора

Рут /59/ је у септембру прошле године проглашен кривим по пет тачака оптужнице, укључујући покушај убиства.

Инцидент се десио мање од два мјесеца прије предсједничких избора у САД 2024. године, на којима се Трамп вратио у Бијелу кућу у другом предсједничком мандату.

Агенти Тајне службе су уочили Рута у жбуњу, удаљеног неколико стотина метара од мјеста гд‌је је Трамп играо голф у Вест Палм Бичу 15. септембра 2024. године.

Рут је побјегао са лица мјеста и оставио јуришну пушку, којом је планирао да изврши напад.

