"Рат до посљедњег Украјинца": ЕУ одобрила зајам од 90 милијарди евра за Кијев?

Амбасадори Европске уније (ЕУ) одобрили су данас детаље зајма од 90 милијарди евра за Украјину, договореног у децембру на нивоу лидера ЕУ, како би се покрила већина финансијских потреба Кијева у периоду 2026-2027. године, сазнаје Ројтерс.
Договор је постигнут на састанку иза затворених врата у Бриселу, а текст споразума засад није јавно објављен.
Савјет ЕУ је саопштио да ће две трећине средстава бити намијењено војној помоћи, док ће преостала трећина бити усмјерена на општу буџетску подршку Украјини.
Када је ријеч о војној помоћи, предвиђено је да Украјина средства из зајма претежно користи за набавку наоружања од домаћих произвођача или из Европске уније, док је куповина из других земаља могућа под одређеним условима.
"Одбрамбени производи би, у начелу, требало да се набављају искључиво од компанија из ЕУ, Украјине или земаља ЕЕА (Европски економски простор) - ЕФТА (Европска асоцијација за слободну трговину). Уколико војне потребе Украјине захтијевају хитну испоруку производа који није доступан у тим државама, примењиваће се циљана изузећа", наводи се у саопштењу Савјета ЕУ.
Споразум мора да одобри и Европски парламент, а дипломате изражавају наду да ће се то догодити ускоро, како би Европска комисија могла да започне задуживање на тржиштима и исплати прву траншу Украјини почетком априла.
Лидери ЕУ су у децембру одлучили да се зајам финансира задуживањем Уније, умјесто раније разматраног плана коришћења замрзнуте руске имовине у ЕУ.
