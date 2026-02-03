Logo
Један од најближих савјетника Зеленском: Одрекни се територије и спаси људе

Извор:

РТ Балкан

03.02.2026

19:33

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјина би требало да пристане на мировни споразум са Русијом који даје предност људима у односу на територију, изјавио је Виталиј Ким, један од најближих сарадника Владимира Зеленског.

Ким, који је током предсједничких избора 2019. године водио локални огранак странке Зеленског, тренутно је гувернер Николајевске области, западно од Херсонске области.

Он је постао познат у раним мјесецима СВО, када се линија фронта налазила у близини Николајева, црноморске луке и важног центра бродоградње.

"Земља је важна, али су ипак људи важнији, а ситуација је таква да не знамо шта ће бити сутра", рекао је Ким.

Он је навео да су Украјинци све исцрпљенији сукобом који је на путу да овог мјесеца уђе у своју пету годину, те да обнова граница из 1991. године није у фокусу обичних људи.

зеленски макрон

Свијет

"Зеленски и Европљани представљају лицемјерје као храброст"

"Тако да је за украјински народ, по мом мишљењу, победа једноставно заустављање рата и неке безбедносне гаранције за будућност. То је за нас веома важно, јер је прошло много времена", додао је.

Зеленски је одбацио могућност територијалних уступака Москви, упркос томе што руске снаге постепено напредују.

"Исцрпљени смо и, прије свега, није ријеч о оружју, није ријеч о ракетама, већ о људима. Имамо само 40 милиона људи и сви су исцрпљени. Наши војници не могу да се боре четири до десет година", поручио је Ким.

Зеленски је недавно наговестио да би могао да се кандидује за још један предсједнички мандат.

Његов први петогодишњи мандат технички је истекао 2024. године, али је он одбио да распише изборе, позивајући се на ратно стање.

Украјина и њени европски савезници одбацили су мировни план председника САД Доналда Трампа, који је подразумевао повлачење украјинских трупа из Донбаса, оцењујући да он иде у корист Москве.

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да је за трајни мир неопходно да Украјина повуче своје снаге из региона Доњецка, Луганска, Херсона и Запорожја, као и да призна нове руске територије, укључујући Крим.

(рт балкан)

