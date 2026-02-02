Logo
Приједлози за рјешавање кризе морају бити прихватљиви за Русију

Извор:

СРНА

02.02.2026

19:50

Ruska zastava
Фото: Pixabay

Сваки приједлог за рјешавање украјинске кризе захтијева испитивање прихватљивости за Русију и усклађености са циљевима и задацима специјалне војне операције, саопштено је из руског Министарства спољних послова.

Из руског Министарства су подсјетили да је украјински предсједник Владимир Зеленски 12. јануара објавио да је Американцима послао још неке приједлоге уз напомену да Кијев није напустио наду да ће окривити Русију за ометање преговарачког процеса.

"Свјесни тога, наставићемо да истичемо трикове и дипломатске маневре Кијева и његових спонзора", навело је Министарство.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Није успјело, мржња је преовладала

Напоменуто је да је за Русију неприхватљиво размјештање западних војних јединица и објеката у Украјини и да ће бити класификовано као интервенција.

"Руска страна је предала Украјини више од 12.000 посмртних остатака украјинских војника од јуна 2025. године, а Кијев је предао тијела више од 200 руских војника", наводи се у саопштењу.

Руска страна очекује да ће, под условом да се одржи оригинална формула из Анкориџа и да се поштују њени интереси, прије или касније бити у могућности да се приближи преговарачком рјешењу украјинског проблема".

Русија

Владимир Зеленски

Украјина

криза

