Убијен командант "Исламског џихада" и његова ћерка (11)

Извор:

Агенције

04.02.2026

20:46

Коментари:

0
Убијен командант "Исламског џихада" и његова ћерка (11)
Фото: Tanjug / AP

Командант савезника Хамаса, "Исламског џихада", и његова 11-годишња ћерка погинули су данас у израелским ударима.

Израелска војска потврдила је да је убила команданта Исламског џихада.

Израелска војска је саопштила да је покренула нападе као одговор на то што су палестински милитанти отворили ватру на израелске трупе које су оперисале близу линије примирја са Хамасом.

Према палестинским болничким изворима, у израелским нападима на Газу данас је убијено најмање 24 Палестинаца, укључујући седморо дјеце.

Појас Газе

Палестина

