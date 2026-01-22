Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

Извор:
АТВ
22.01.2026
13:07
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поздравио је иницијативу америчког предсједника Доналда Трампа о оснивању Одбора за мир као покушај да се политика врати свом основном смислу - миру, стабилности и заштити интереса народа, а не интересима разних глобалних бирократија и лобистичких структура које годинама живе од туђих криза, успут не рјешавајући ниједну.
Додик је указао да је Република Српска дуго свједочила како се под плаштом наводног мултилатерализма дјеловало као кроз мрежу квазиинституција које нису служиле народима, већ притисцима и гдје се суверенитет кажњавао, изборна воља поништавала, а демократски изабрани лидери етикетирали само зато што нису пристајали да клече пред пораженим идеологијама.
Он је нагласио да зато Трампова порука из Давоса има тежину - да свијет мора престати да буде талац полудјели бирократија и активистичких апарата и да се државама мора вратити право да штите своје границе, поредак и народ.
"То није пријетња никоме - то је повратак реалности", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је истакао да Европа данас дјелује изгубљено у властитом лицемјерју.
I welcome President Donald Trump’s @realDonaldTrump initiative presented in Davos — the establishment of a Board of Peace — as a step toward restoring the true purpose of politics: the pursuit of peace and stability, and the defense of national interests, rather than serving the…— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 22, 2026
"Деценијама су нам држали лекције о праву и демократији, док су подржавали агенде наметања идеологија, рушења традиције, разарања хришћанских и породичних темеља друштва и прогона сваког политичара или државе који су се усудили да кажу - доста је", навео је Додик.
Он је додао да им је било лако да се играју правилима док је сила била само у њиховим рукама, а сада, када се свијет мијења и када се силе враћају политици интереса и стварности, одједном би да се позивају на принципе које су први погазили.
"Република Српска зна шта значи када вам други `тумаче демократију` и `уређују друштво`. Зато разумијемо и подржавамо сваки покушај да се свијет врати здравом разуму - миру кроз снагу, стабилности кроз суверенитет и слободи народа да одлучује о себи", нагласио је Додик.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч10
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
20
14
14
14
06
14
00
13
59
Тренутно на програму