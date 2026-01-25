Logo
Оштра порука из АФД-а: Зеленски мора да плати надокнаду за уништавање "Сјеверног тока"

25.01.2026

15:46

Фото: Танјуг / АП

Украјински предсједник Владимир Зеленски мора да плати надокнаду Њемачкој због уништавања гасовода "Сјеверни ток", рекла је копредседавајућа Алтернативе за Њемачку /АфД/ Алис Вајдел.

Вајделова је оштро критиковала њемачке власти због наставка пружања војне помоћи Кијеву упркос томе што су Украјинци "пред очима свих, уз помоћ страних обавјештајних служби, дигли у ваздух `Сјеверни ток`".

Она је истакла да ће њена странка, када дође на власт, тражити надокнаду.

Зеленски тврди: Руси су испалили на хиљаде ракета и дронова, ово су им циљеви

"Украјинци и Зеленски треба да плате за дизање нашег гасовода у ваздух. Земља која то ради није наш пријатељ. Требало би заиста да се успротивимо и, барем, да то признамо", рекла је Вајделова на предизборном скупу у Хајлброну.

Вајделова је напоменула да је Њемачка дала више од 70 милијарди евра Украјини.

"Ми ћемо тражити те паре назад, прво те милијарде, плус поправку `Сјеверног тока`", рекла је она.

Популарност АфД-а наставља да расте упркос такозваној политици заштитног зида против крајње деснице коју воде главне њемачке странке с циљем да јој спријечи улазак у владу.

Према истраживању јавно мњења, АфД је тренутно водећа странка у Њемачкој са 26 одсто подршке, односно један одсто више од ЦДУ/ЦСУ канцелара Фридриха Мерца.

Већински акционар "Сјеверног тока" је руски гасни гигант "Гаспром".

