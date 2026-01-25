Оштра порука из АФД-а: Зеленски мора да плати надокнаду за уништавање "Сјеверног тока"

25.01.2026
Украјински предсједник Владимир Зеленски мора да плати надокнаду Њемачкој због уништавања гасовода "Сјеверни ток", рекла је копредседавајућа Алтернативе за Њемачку /АфД/ Алис Вајдел.
Вајделова је оштро критиковала њемачке власти због наставка пружања војне помоћи Кијеву упркос томе што су Украјинци "пред очима свих, уз помоћ страних обавјештајних служби, дигли у ваздух `Сјеверни ток`".
Она је истакла да ће њена странка, када дође на власт, тражити надокнаду.
"Украјинци и Зеленски треба да плате за дизање нашег гасовода у ваздух. Земља која то ради није наш пријатељ. Требало би заиста да се успротивимо и, барем, да то признамо", рекла је Вајделова на предизборном скупу у Хајлброну.
Вајделова је напоменула да је Њемачка дала више од 70 милијарди евра Украјини.
"Ми ћемо тражити те паре назад, прво те милијарде, плус поправку `Сјеверног тока`", рекла је она.
Популарност АфД-а наставља да расте упркос такозваној политици заштитног зида против крајње деснице коју воде главне њемачке странке с циљем да јој спријечи улазак у владу.
Према истраживању јавно мњења, АфД је тренутно водећа странка у Њемачкој са 26 одсто подршке, односно један одсто више од ЦДУ/ЦСУ канцелара Фридриха Мерца.
Већински акционар "Сјеверног тока" је руски гасни гигант "Гаспром".
