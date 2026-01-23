Logo
Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Преговори између представника Русије, САД и Украјине о рјешењу украјинског проблема завршени су за данас у Абу Дабију, јавио је Си-Ен-Ен.

Раније је помоћник у Кремљу Јуриј Ушаков рекао да су се Русија и САД сложиле да први састанак трилатералне радне групе за безбједносна питања буде одржан у Абу Дабију.

Украјински предсједник Владимир Зеленски саопштио је да су тема данашњег састанка били параметри за окончање сукоба у Украјини.

Русија је спремна да оконча рат

Украјински предсједник Зеленски изјавио је да је одржан састанак америчке, украјинске и руске делегације у Уједињеним Арапским Емиратима, и да је важно да је Русија спремна да "оконча рат".

"Украјински представници ми се јављају скоро сваког сата - тренутно су у Емиратима. Данас су тамо украјинска, америчка и руска делегација, већ је обављен разговор. То је важно, јер дуго није било оваквих трилатералних формата састанака. Разговара се о параметрима завршетка рата. Сада би требало да имају бар неке од одговора од Русије, а главно је да је Русија спремна да оконча овај рат, који је сама започела", рекао је Зеленски у вечерњем обраћању, преноси Укриформ.

Он је казао да су ставови Украјине јасни, и да је дефинисао оквир за дијалог за украјинску делегацију.

