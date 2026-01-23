Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

Извор:
Агенције
23.01.2026
21:26
Коментари:0
Преговори између представника Русије, САД и Украјине о рјешењу украјинског проблема завршени су за данас у Абу Дабију, јавио је Си-Ен-Ен.
Раније је помоћник у Кремљу Јуриј Ушаков рекао да су се Русија и САД сложиле да први састанак трилатералне радне групе за безбједносна питања буде одржан у Абу Дабију.
Украјински предсједник Владимир Зеленски саопштио је да су тема данашњег састанка били параметри за окончање сукоба у Украјини.
Украјински предсједник Зеленски изјавио је да је одржан састанак америчке, украјинске и руске делегације у Уједињеним Арапским Емиратима, и да је важно да је Русија спремна да "оконча рат".
"Украјински представници ми се јављају скоро сваког сата - тренутно су у Емиратима. Данас су тамо украјинска, америчка и руска делегација, већ је обављен разговор. То је важно, јер дуго није било оваквих трилатералних формата састанака. Разговара се о параметрима завршетка рата. Сада би требало да имају бар неке од одговора од Русије, а главно је да је Русија спремна да оконча овај рат, који је сама започела", рекао је Зеленски у вечерњем обраћању, преноси Укриформ.
Он је казао да су ставови Украјине јасни, и да је дефинисао оквир за дијалог за украјинску делегацију.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
23
06
23
03
22
55
22
51
22
48
Тренутно на програму