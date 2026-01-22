Logo
Руска ПВО у току ноћи оборила 14 украјинских дронова

РТ Балкан

22.01.2026

09:39

Руска ПВО у току ноћи оборила 14 украјинских дронова
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Руска противваздушна одбрана пресрела је и уништила 14 украјинских беспилотних летјелица, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.

"У току протекле ноћи од 23 до 7 часова по московском времену, дежурним средствима ПВО пресретнуто је и уништено 14 украјинских беспилотних летелица авионског типа", наводи се у саопштењу руског одбрамбеног ресора.

Грчка

Свијет

Олуја "Хари" коси све пред собом: Грчка разорена, има мртвих

Конкретно, четири беспилотне летјелице су оборене изнад Волгоградске области, по три изнад територије Републике Крим и Ростовске области, двије изнад Брјанске области, као и по једна изнад Белгородске области и Краснодарског краја.

Како додају из Министарства одбране, укупно је у току ноћи, почев од 20 часова по московском времену, уништена 31 беспилотна летјелица.

(РТ Балкан)

