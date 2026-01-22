У наредним данима постепени пораст температуре

Извор:
СРНА
22.01.2026
09:15
У Републици Српској се, након периода изузетно хладног времена, у наредним данима очекује постепени пораст температуре, рекла је метеоролог Републичког хидрометеоролошког завода Милица Ђорђевић.
Према њеним ријечима, данас ће још бити хладно, док се наредна два дана очекује промјенљиво облачно вријеме, са кишом углавном у Херцеговини, а на крајњем западу и осталим крајевима суво.
Ђорђевићева је навела да ће максимална температура сутра бити од један до седам или осам степени Целзијусових, а у суботу и недјељу, 24. и 25. јануара, до 12 степени.
- У суботу и недјељу биће вјетровито уз јак, а у недјељу и олујни југо. У недјељу се очекују обилније падавине, поготово у Херцеговини и на западу. На планинама се очекује снијег - навела је Ђорђевићева за Срну.
Она је додала да ће у нижим крајевима падати киша, док ће у понедјељак, 26. јануара, бити мање падавина и мало хладније.
