Народни фронт: Бањалука у проблемима, а градоначелника имамо само на сликама

Народни фронт жестоко је оплео по градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу, истичући да њега има само на сликама док се град гуши у проблемима.
Говорећи о захтјеву Еко Топлана за повећање цијена гријања, Народни фронт је навео да ова прича постоји већ дуже вријеме, али да је Станивуковић потпуно игнорисао ситуацију.
"Готово двије године градске власти ћуте о томе, а проблем и даље постоји, чак су идентичне уцјене предузећа Еко топлане. У више наврата смо упозоравали и Град и грађане да ће до овога доћи, али није било никакве реакције. То је показатељ да ако о нечему не причате, то не значи да ће то нестати или да ће се ријешити само од себе. А такав метод игнорисања проблема постала је пракса ове градске администрације. Кад проблем, који се могао и раније ријешити, погоди грађане и постане озбиљан, онда је градоначелник 'изненађен', као што је и овим потезом Еко топлана и пребацује на друге рјешавање тог проблема, па је то сад, по њему, проблем Скупштине", навели су из Народног фронта.
Подсјетили су да ово није једини проблем Града.
"Што је најгоре, проблем гријања неће бити до краја ни ријешен, а већ ћемо бити затрпани смећем, јер из Чистоће исто траже поскупљење услуга и пријете неодвожењем смећа. Руку на срце, нису га ни досад редовно одвозили. Водовод је сад већ уништено предузеће са акумулираним губитком од 7 милиона, цијена воде повећана, а тражи се додатно повећање, гријање је лоше, град је ужасно прљав, снијег се чистио само на главним саобраћајницама, саобраћај је у хаосу, паркинга нема – једном ријечју Град је потпуно нефункционалан, а градоначелника имамо само на сликама и све покрива само испразним маркетиншким триковима. Овим путем га позивамо да се посвети послу за који је изабран и да се почне бавити проблемима од момента када они настану, а не када ескалирају и то углавном преко леђа грађана", закључили су из ове странке.
