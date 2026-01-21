Ко је крив за хладније радијаторе у Бањалуци? Еко топлане одговориле Граду

Извор:
Јануар, минус напољу. Бањалучани се и ове зиме грију како ко зна и умије, јер се Град и „Еко топлане" препуцавају ко је крив што радијатори више не грију као раније. Бањалучка топлана попустила.
Иако су почели са рестриктивним режимом гријања и смањили испоруку температуре у становима са 22 на 20 степени у току дана стиже саопштење. Након што су примили позив од Градске управе поручују, спремни смо на дијалог.
"Имајући у виду упућени позив на састанак и исказану спремност да се питању гријања у Бањалуци приступи хитно и свеобухватно, Еко топлане су, у знак добре воље и одговорног односа према грађанима, донијеле одлуку да привремено обуставе примјену одлуке о рестриктивном режиму испоруке топлотне енергије, до окончања разговора и разматрања могућих рјешења", саопштено је из "Еко топлане" Бањалука.
За камеру АТВ-а из Градске нису били расположени. За одговор на конкретних 7 питања, по обичају, нису били заинтересовани. Као одговор достављено је штуро, саопштење које је већ било објављено на званичном сајту
"Наглашавамо да о наведеној промјени Град није био претходно информисан, нити је дао сагласност за измјену режима гријања.На овакав начин поступано је супротно важећем договору Града Бање Луке и предузећа „Еко топлане“, а који је примјењиван уназад пар година, а то је да температура ваздуха у просторијама корисника трба да буде 22℃ ± 1℃", наведено је из ГУ Бањалука.
Градоначелника смо, ипак, срели на терену. На питање о ситуацији са гријањем одговара да ће у петак разговарати са одборницима у скупштинским клупама. Прије одлуке топлане позвао их је да престану са рестрикцијама.
,,Очекујте састанак у петак. Позивам их да од тога одустану, да то не раде, то није добро. Само нас додатно могу наљутити да будемо затворени за било какву комуникацију'', рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Скандалозно и недопустиво. Тако ранију одлуку о рестрикцијама температуре виде из скупштинске већине. Кажу да ће свакако тражити ревизију пословања Еко-топлане. Обратиће се и Игору Радојчићу, јер је за вријеме његовог мандата донесена одлука, која, као што видимо није угледала свјетлост дана. Донијела је још веће проблеме.
,,Ево ја позивам Еко-топлану да кажу да ли је Управни одбор донио такву одлуку. Да ли је на Управном одбору био представник града и ако је био да ли је гласао за овакву одлуку. Чини ми се Скупштина града прије 2 године помогла топлани око неких 5 милиона марака. Скупштина никада није добила извјештај гдје су те паре потрошене’’, рекао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Град Бањалука и Еко топлане се, могло би се рећи дописују саопштењима. За то вријеме грађани се грију додатним гријалицама, декама и стрпљењем које је, чини се, на измаку. Ко је у праву Град или Топлане грађанима је све мање важно. Њима је важно само једно; да ли ће у јануару имати топле радијаторе.
