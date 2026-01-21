Logo
РТРС

21.01.2026

Зељковић: Не доводити Бањалуку у блокаду

Одборници у Скупштини града Бањалука у петак би највјероватније требало да засједају, а на дневном реду наћи ће се буџет града, за који Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а, истиче да треба да буде усвојен и да се Бањалука не доводи у неку блокаду.

Према ријечима Зељковића, сједница која би могла бити у петак биће ванредна.

"То ће бити ванредна сједница и главна тема ће свакако бити буџет. Наш став је врло јасан - да усвојимо буџет и да не доводимо Бањалуку у неку блокаду. Ми желимо да буџет који донесемо буде по мјери грађана и желимо да чујемо потребе пензионера, спортиста и људи из културе те да покушамо да ријешимо све већи број проблема", рекао је Зељковић.

Додао је да се град налази у тешкој ситуацији када је у питању стање у предузећима.

"Константно имамо захтјеве за повећање цијена, редуковање гријања, а сада имамо и поруке из 'Чистоће' да и они траже повећање цијена или помоћ самог града. Ми желимо да видимо на који начин можемо помоћи грађанима. Град је сувласник свих тих предузећа и има обавезу да д‌јелује и финансијски помогне. Помагали смо 'Aquani', ЗИБЛ-у како би та предузећа била стабилна. Град има инфраструктурне проблеме - насеље Кочићев вијенац има неколико активираних клизишта и ништа се у вези с тим питањем не ради. Одговор који смо добили од надлежног од‌јељења је да је град само упознат са ситуацијом, али немамо планове шта ће се у вези с тим питањем радити", поручио је Зељковић.

Он је истакао да се овд‌је ради о основним условима за живот те да желе да те ставке уврсте у расправу.

"Морамо поставити приоритете и имамо различита мишљења с актуелном Градском управом. Причају о шеталиштима и парковима, који су свакако лијепи, али морате показати дозу одговорности да схватите шта су приоритети", нагласио је Зељковић за РТРС.

Богољуб Зељковић

