Поскупјели пекарски производи у Бањалуци

Аутор:

Теодора Беговић

21.01.2026

20:43

Након доласка нове године, долазимо и до нових поскупљења. Вода, струја, смеће, а сад и пекарски производи.

У неким бањалучким пекарама хљеб је поскупио до 30 фенинга, док су друге пекаре повисиле цијену других пекарских производа, али не и хљеба. Да ли ће и колико поскупјети пекарски производи зависи од рачунице и воље произвођача.

У Семберији још увијек није дошло до поскупљења. Кажу да не желе под сваку цијену да повећају цијену производа тако да ће у наредном периоду пратити ситуацију и простом рачуницом одлучити да ли ће цијене остати исте или више.

Из Удружења потрошача сматрају да поскупљење није оправдано. Истичу да су цијене биле високе и прије посљедњег поскупљења. Највећи проблем је, кажу, што је формирање цијена остављено на слободну вољу произвођача.

Након поскупљења комуналија било је неминовно да ће доћи и до поскупљења у пекарама. Њихови трошкови су већи за 3%, а највеће посљедице осјећају крајњи потрошачи, тј. грађани у својим новчаницима.

Опширније у видео прилогу.....

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Бањалука

Пекара

пекарски производи

