Поскупјели пекарски производи у Бањалуци

21.01.2026
20:43
Након доласка нове године, долазимо и до нових поскупљења. Вода, струја, смеће, а сад и пекарски производи.
У неким бањалучким пекарама хљеб је поскупио до 30 фенинга, док су друге пекаре повисиле цијену других пекарских производа, али не и хљеба. Да ли ће и колико поскупјети пекарски производи зависи од рачунице и воље произвођача.
У Семберији још увијек није дошло до поскупљења. Кажу да не желе под сваку цијену да повећају цијену производа тако да ће у наредном периоду пратити ситуацију и простом рачуницом одлучити да ли ће цијене остати исте или више.
Из Удружења потрошача сматрају да поскупљење није оправдано. Истичу да су цијене биле високе и прије посљедњег поскупљења. Највећи проблем је, кажу, што је формирање цијена остављено на слободну вољу произвођача.
Након поскупљења комуналија било је неминовно да ће доћи и до поскупљења у пекарама. Њихови трошкови су већи за 3%, а највеће посљедице осјећају крајњи потрошачи, тј. грађани у својим новчаницима.
