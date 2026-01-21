Бошњак Селвер Хрустић ратовао за Русију, заробљен у Украјини

21.01.2026
18:04
Коментари:0
Одјел за тероризам Тужилаштва Босне и Херцеговине затражио је од Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) да провјери тврдње у вези са Селвером Хрустићем, држављанином БиХ наводно заробљеним у Украјини док се борио на страни руских снага.
Из Тужилаштва БиХ су у писаном одговору за портал Детектор.ба казали да сви грађани и организације који имају сазнања о боравку држављана БиХ на страним ратиштима било гдје у свијету, могу информације пријавити надлежним агенцијама за проведбу закона.
Адвокат из Сарајева Сенад Билић објаснио је да је придруживање страном ратишту у БиХ законом дефинисано као кривично дјело, те да Босна и Херцеговина може тражити изручење свог држављанина због процесуирања.
- Можемо тражити изручење путем међународне правне помоћи - појаснио је адвокат.
Хроника
Велики пожар на фарми у семберском насељу Гојсовац
Портал наводи како је ово једна од процедура којом би Селвер Хрустић, којег су украјинске снаге заробиле као руског војника, могао бити изручен БиХ.
За случај се сазнало 17. јануара, када је украјински портал United24 Media објавио Хрустићеву исповијест у којој је открио да се руској војсци придружио у септембру 2025.
На званичан упит портала Детектор о његовом случају, нису одговорили из министарстава вањских послова и правде.
Србија
На сахрани Мике Алексића и Дуле Савић, његова жена шокирала потезом
Међутим, извор портала из Министарства спољних послова БиХ објаснио је да, према процедурама, Украјина може затражити информације о Хрустићу и такође обавијестити Министарство правде БиХ о хапшењу држављанина ове земље.
- Све зависи од закона у Украјини и начина поступања у том случају, да ли ће допустити то изручење, да ли ће га сматрати као ратног заробљеника, па га без обзира на то што је држављанин треће земље, условно речено, размијенити у руској размјени са заробљеницима. То је питање за Украјинце, на који начин они поступају - објаснио је извор.
Друштво
На "државу" уписана два српска гробља, капела и црква у Мостару, те црква у Челебићима
Министарство вањских послова би било укључено, како је објашњено, али само као посредник у преношењу тих података надлежној институцији, у случају да Украјина затражи од Министарства податке.
Процедуре су такве и да Министарство спољних послова Украјине обавјештава надлежну амбасаду БиХ, осим у случају кад заробљеник каже да не жели асистенцију амбасаде БиХ, тврди извор Детектора.
Свијет
Руска шпијунка у срцу Берлина; Војни врх под истрагом
- Ако би се породица обратила амбасади БиХ (у Украјини), онда би требало да реагује Министарство спољних послова - објашњено је.
Амбасада БиХ у Украјини такођер није одговорила на упит портала.
Према Кривичном закону БиХ, онај ко се на било који начин придружи страној војној, паравнојној или параполицијској формацији изван БиХ може бити кажњен затвором од најмање три године. За регрутацију или организирање других ради придруживања у таквим формацијама у страним ратовима казне су строжије.
У интервјуу за украјински портал Унитед24 Медиа Хрустић је рекао да му је обећано да неће бити распоређен на фронт, али да је одмах упућен на ратиште. Њега су непознатог датума заробиле украјинске снаге.
Свијет
Папа позван у Трампов Одбор за мир
Селверов отац Фахрудин Хрустић је раније за Детектор.ба казао да не одобрава одлазак у руску војску, те да није знао да му је син постао ратни заробљеник.
Из украјинског Државног тужилаштва раније су потврдили за портал да су 2024. од БиХ тражили информације о 12 неименованих држављана БиХ који се сумњиче за ратне злочине у овој држави. Информације о њиховом статусу, како су навели, нису добили.
Дарио Ристић звани Брзи ухапшен је у септембру на сарајевском аеродрому приликом повратка из Русије.
Ристић (35) је ухапшен због сумње да је боравио на страном ратишту, у овом случају украјинском ратишту као припадник руских снага. Ристићу је Суд БиХ у петак одредио једномјесечни притвор.
Ристић је, наводно, био припадник јединице "Пермски Медвједи", а страдао је од гранате.
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
33
18
23
18
22
18
12
Тренутно на програму