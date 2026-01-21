На сахрани Мике Алексића и Дуле Савић, његова жена шокирала потезом

Извор:
Курир
21.01.2026
17:51
Коментари:0
Оптужени редитељ и бивши учитељ глуме Мирослав Мика Алексић сахрањен је данас у 13.30 часова на Централном гробљу у Београду, а на сахрани су, поред његове супруге Биљане Машић, биле присутне и многе личности из јавног живота, углавном глумци.
Ковчег са Алексићевим тијелом из капеле су послије опела изнијели глумци Горан Султановић, Вук Костић, бивши фудбалер Душан Савић, адвокат Зоран Јаковљевић, а испраћају су присуствовали и глумци Виктор Савић и Растко Јанковић, као и водитељка Марина Рајевић, иначе супруга Дулета Савића, која је све вријеме снимала телефоном сахрану.
Опело су држала тројица свештеника, а прије него што је ковчег спуштен у раку, уз пјесму црквеног хора, један од свештеника одржао је говор.
- Мика је носио свој крст, који није био нимало лак, Биљана и његови ближњи то најбоље знају, поготово данас кад постоје и овакви и онакви судови. Вјечни суд, онај прави и истински, свима нама, па и Мирославу, даће онај који је вјечан. А у тај суд, ми као хришћани, вјерујемо. Мирослав нека почива у миру - ријечи су једног од свештеника који су држали опело.
Након говора свештеника, Алексићев пријатељ прочитао је двије пјесме, а једна од њих је под насловом "Стид".
Сцена
Глумци дијеле прекрижену објаву о Мики Алексићу, Анђелка Прпић урадила исто
- Стид је најудаљенија звијезда у сазвежђу, сија, а не грије... Шта рећи онима који немају ни срама ни стида - дио је пјесме, а претходно је истакао да вјерује да би многи овдје присутни имали да кажу доста тога о покојном Алексићу, али да ће то оставити, како каже, за неки други сусрет.
Мирослав Мика Алексић је преминуо 18. јануара у 74. години од болести. Током посљедњих година био је у центру пажње због оптужби за силовање и сексуално злостављање ученица, односно полазница своје школе глуме. Алексић је преминуо усред судског поступка који се против њега водио пред Вишим судом у Београду, након што су га глумице Милена Радуловић, Ива Илинчић и још неколико дјевојака пријавиле полиције за тешка кривична дјела.
Србија
Адвокат открио шта ће се десити са судским поступком након смрти Мике Алексића
- Пошто је окривљени Алексић преминуо судски поступак ће бити обустављен. Ова прича неће добити епилог на суду. Алексић је преминуо неосуђен, његова кривица, али ни невиност нису доказани током поступка који је трајао пет година - каже наш извор и подсјећа да је Алексић готово годину дана износио своју одбрану и да је током свједочења жртава силовања и полног узнемиравања имао дегутантна и увредљива питања за њих. Многи су тада оцјењивали да су Алексић и његов адвокат Зоран Јаковиљевић на тај начин додатно мучили и трауматизовали жртве.
- Дјевојке које су већ преживјеле ужас у Алексићевој школи глуме, поново су морале да проживљавају тешке тренутке. Многе од њих су плакале у судници, што због свега онога што им десило, што због понашања Алексића и Јаковљевића. Судија је у више наврата кажњавао адвоката Јаковљевића због непримјереног понашања -. подсјећа извор Курира.
Сцена
Овако је Милена Радуловић говорила о Алексићу након одлагања суђења: ''То је највећи пораз..''
Иначе, жртве су у судници до детаља описале пакао кроз који су прошле у Алексићевој школи глуме "Ствар срца" коју су похађале. Све су испричале да су Алексића гледале као оца.
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
8 ч0
Србија
10 ч0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
33
18
23
18
22
18
12
Тренутно на програму