Глумци дијеле прекрижену објаву о Мики Алексићу, Анђелка Прпић урадила исто

Извор:

Телеграф

19.01.2026

19:24

Глумци дијеле прекрижену објаву о Мики Алексићу, Анђелка Прпић урадила исто

Анђелка Прпић се огласила након смрти Мике Алексића оштром поруком: Све стало у 4 ријечи

Глумица Анђелка Прпић огласила се након вијести да је преминуо режисер и власник драмске школе "Ствар срца", Мирослав Мика Алексић.

Како је саопштено, Мика Алексић је преминуо јуче, 18. јануара, у свом дому у Београду, након дуге болести.

Наводи се да узрок смрти био рак дебелог црева.

Milos Timotijevic

Сцена

Милош Тимотијевић оштар након смрти Мике Алексић

Тек понеко од глумаца се огласио након његове смрти, а међу њима је и Анђелка Прпић.

Баш као и њен колега Милош Тимотијевић, Анђелка Прпић је на друштвеним мрежама објавила наслов вијести која је гласила: "Преминуо режисер и учитељ глуме Мирослав Мика Алексић", али је глумица прецртала дио "режисер и учитељ глуме" и изнад написала: "злостављач и с**суални преступник".

Анђелка Прпић на Инстаграму
Анђелка Прпић на Инстаграму

Anđelka Prpić

Miroslav Mika Aleksić

