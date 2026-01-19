Глумци дијеле прекрижену објаву о Мики Алексићу, Анђелка Прпић урадила исто

Извор:
Анђелка Прпић се огласила након смрти Мике Алексића оштром поруком: Све стало у 4 ријечи
Глумица Анђелка Прпић огласила се након вијести да је преминуо режисер и власник драмске школе "Ствар срца", Мирослав Мика Алексић.
Како је саопштено, Мика Алексић је преминуо јуче, 18. јануара, у свом дому у Београду, након дуге болести.
Наводи се да узрок смрти био рак дебелог црева.
Тек понеко од глумаца се огласио након његове смрти, а међу њима је и Анђелка Прпић.
Баш као и њен колега Милош Тимотијевић, Анђелка Прпић је на друштвеним мрежама објавила наслов вијести која је гласила: "Преминуо режисер и учитељ глуме Мирослав Мика Алексић", али је глумица прецртала дио "режисер и учитељ глуме" и изнад написала: "злостављач и с**суални преступник".
