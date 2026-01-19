Извор:
АТВ
19.01.2026
19:05
Видиш себе испред камера, одлично пишеш и још боље се изражаваш, брзо размишљаш и не плашиш се изазова, захтјевних снимања и свакодневног трагања за истином? Ако се проналазиш у овоме - можда си баш ти права особа за најбољи тим у медијима!
Тражимо новинаре информативног програма и портала.
Пријави се, пошаљи нам свој CV до 10. фебруара на konkurs@atvbl.rs
Можда баш ти будеш дио тима који помјера границе!
Корпоративне вијести
5 мј0
Корпоративне вијести
5 мј0
Корпоративне вијести
1 год0
Корпоративне вијести
1 год0
Најновије
Најчитаније
19
49
19
38
19
35
19
24
19
11
Тренутно на програму