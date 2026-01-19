Logo
Тражимо новинаре информативног програма и портала

АТВ

19.01.2026

19:05

Тражимо новинаре информативног програма и портала

Видиш себе испред камера, одлично пишеш и још боље се изражаваш, брзо размишљаш и не плашиш се изазова, захтјевних снимања и свакодневног трагања за истином? Ако се проналазиш у овоме - можда си баш ти права особа за најбољи тим у медијима!

Тражимо новинаре информативног програма и портала.

Пријави се, пошаљи нам свој CV до 10. фебруара на konkurs@atvbl.rs

Можда баш ти будеш дио тима који помјера границе!

