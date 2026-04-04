Logo
Large banner

Стигао одговор на Трампов ултиматум: "Цијела регија ће постати пакао"

Аутор:

АТВ
04.04.2026 22:14

Коментари:

0
Стигао одговор на Трампов ултиматум: "Цијела регија ће постати пакао"
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Иран је одговорио на нови ултиматум америчког предсједника Доналда Трампа, који им је дао рок од 48 сати да отворе Ормуски мореуз.

У изјави коју су пренијели ирански државни медији, ирански портпарол је упозорио: "Не заборавите да ће, ако се агресија прошири, цијела регија постати пакао за вас."

Како је он додао, "илузија о поразу Исламске Републике Иран претворила се у мочвару у којој ћете потонути", преноси Индекс.

Подсјетимо, Трамп је раније данас дао Ирану ултиматум, поручивши да има 48 сати да отвори Ормуски мореуз и пристане на договор.

"Ако то не учине, стиже им пакао", написао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Truth Social.

Такође, републикански сенатор Линдзи Грејем изјавио је након разговора са Трампом да је уверен како ће предсједник спровести своје пријетње.

"Потпуно сам увјерен да ће употребити велику војну силу против режима ако наставе да блокирају Ормуз и одбијају дипломатско рјешење", написао је Грејем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Иран вијести

Иран Трамп

Доналд Трамп

Америчке базе Блиски исток

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner