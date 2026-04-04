Будимир: У Министарству запослено око 400 потомака погинулих припадника полиције

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је у Министарству унутрашњих послова збринуто око 400 потомака, од 782 погинула припадника полиције у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Будимир је рекао да руководство МУП-а на овај начин жели да им покаже да нису заборављени, јер је Република Српска израсла из њихове борбе.
Према његовим ријечима, њихови очеви нису се штедјели, били копље Војске Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату, због чега је и тако велики број страдао.
"Ми водимо рачуна о тим породицама. Они су сада дио Министарства, налазе се на разним пословима и задацима, зависно од школе коју су завршили", рекао је Будимир за РТРС.
Он је подсјетио да је управо зато прва активност у обиљежавању Дана полиције, био састанак са ратним командантима Специјалне бригаде и Посебне јединице полиције.
Будимир је поручио да ће тако бити и убудуће.
Он је нагласио да су и данас припадници Министарства спремни да бране Српску, што су и показали приликом напада на институцију предсједника Српске.
Он је рекао да се Министарство, набавком нове опреме и обнављањем кадрова припрема за 21. вијек, односно да се налази у фази модернизације.
"Набављамо возила, тактичку опрему, наоружање, опрему високе технологије која се тиче сајбер безбједости, нове униформе...", прецизирао је Будимир и додао да је циљ што успјешније обављање задатака.
Говорећи о најважнијем стратешком задатку у овом тренутку, Будимир је рекао да је то, осим опремања, побољшање организације и дизање нивоа обуке.
