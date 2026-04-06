Трагедија у Хрватској: Топ изненада опалио и раскомадао човјека

Аутор:АТВ
Коментари:0
На Ускршњи понедјељак послије подне у Двору Велики Табор, на подручју Општине Десинић, догодила се тешка несрећа у којој је смртно страдао мушкарац током традиционалне манифестације пуцања из топа.
Према информацијама које су читаоци потврдили за Zagorje.com, призори на мјесту догађаја били су изузетно потресни.
Република Српска
Ово треба да знате: МУП Српске издао забране за уторак
Свједоци наводе како топ у више наврата није реаговао, односно није опалио. Након тога је ипак испаљен, али је приликом наредног пуњења дошло до изненадне детонације.
У том тренутку, како тврде очевици, дошло је до фаталне несреће у којој је страдао мушкарац који је руковао топом, преноси Вечерњи лист.
Регион
Од сутра скупље гориво у Црној Гори
"Ужасна сцена. Не могу вам ни описати. Хорор. Топ је раскомадао човјека", рекао је један од свједока за Zagorje.com.
