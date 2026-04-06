Трагедија у Хрватској: Топ изненада опалио и раскомадао човјека

06.04.2026 16:24

Фото: Zain Abba/Pexels

На Ускршњи понедјељак послије подне у Двору Велики Табор, на подручју Општине Десинић, догодила се тешка несрећа у којој је смртно страдао мушкарац током традиционалне манифестације пуцања из топа.

Према информацијама које су читаоци потврдили за Zagorje.com, призори на мјесту догађаја били су изузетно потресни.

Свједоци наводе како топ у више наврата није реаговао, односно није опалио. Након тога је ипак испаљен, али је приликом наредног пуњења дошло до изненадне детонације.

У том тренутку, како тврде очевици, дошло је до фаталне несреће у којој је страдао мушкарац који је руковао топом, преноси Вечерњи лист.

"Ужасна сцена. Не могу вам ни описати. Хорор. Топ је раскомадао човјека", рекао је један од свједока за Zagorje.com.

