Колико зарађују конобари у Хрватској током сезоне?

Аутор:

АТВ
06.04.2026 15:52

Фото: АТВ

Како се приближава туристичка сезона у Далмацији, расте и потражња за радницима у угоститељству. Послодавци упозоравају да без већих плата и бољих услова рада све теже проналазе квалитетне раднике.

Конобари су међу најтраженијим занимањима, посебно они са додатним знањем, попут познавања вина. Ипак, иако могу да бирају посао, многима плата више није пресудан фактор.

илу-хороскоп-03042026

Занимљивости

Ова три хороскопска знака која увијек све закомпликују

Млади конобар из Сиња, Давид Вулета, каже да су му важнији услови рада и атмосфера него зарада.

– Посао није проблем пронаћи, али је у Сплиту тешко наћи смјештај – истиче он.

Додаје да су плате ипак порасле:

– Ако је раније била око 1.200 евра, сада је између 1.500 и 1.600 евра, у зависности од искуства и знања.

Радници се траже све раније

Због недостатка радне снаге, угоститељи све чешће почињу потрагу већ у јесен, одмах по завршетку претходне сезоне, како би обезбедили стабилан тим.

– Плате морају да расту. Инфлација је повећала трошкове живота, а радници имају исте те трошкове као и сви други – каже један угоститељ из Сплита. Додаје да се запослени данас не могу задржати само новцем, већ и добрим условима рада.

илу-снијег-20032026

Бања Лука

Познато до када грађани могу пријавити штету насталу усљед снијега

Колике су плате у сезони

Према подацима портала МојПосао, радници у туризму очекују сљедеће мјесечне зараде:

конобари: око 1.590 евра кувари: скоро 2.000 евра рецепционари: око 1.500 евра спремачице: око 1.390 евра

Код конобара то представља раст од око 9 одсто у односу на прошлу годину, што потврђује тренд раста цијена рада у туризму.

Нови модели рада

Дио угоститеља покушава да задржи раднике увођењем цјелогодишњег пословања.

– Када радите током цијеле године, лакше је задржати људе. Зими се ради мање, љети више, али тим остаје стабилан – објашњава менаџерка једног ресторана у Сплиту.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Политика Сарајева своди се на очување страних судија и ОХР-а

Раст плата има границе

Иако зараде расту, стручњаци упозоравају да тај тренд не може трајати бесконачно. Плате морају да прате инфлацију, али и да остану одрживе за послодавце.

Колико ће се раст наставити зависиће прије свега од успјешности туристичке сезоне, али и од шире економске ситуације и глобалних кретања, преноси Телеграф.

Прочитајте више

Добио милионе у игри Лото, али остао без исплате

Занимљивости

Добио милионе у игри Лото, али остао без исплате

16 ч

0
Додик коментарисао долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку

Република Српска

Додик коментарисао долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку

16 ч

15
Васкршња јаја у корпи.

Савјети

Додајте лист ловора у луковину и јаја ће бити љепша него икад

16 ч

0
Младен Матовић се пријавио на конкурс за директора Банског двора

Бања Лука

АТВ сазнаје: Матовић се пријавио на конкурс за директора Банског двора

16 ч

3

Више из рубрике

Креће 10. априла: Могуће одлагање примјене ЕЕС система у неким земљама

Регион

Креће 10. априла: Могуће одлагање примјене ЕЕС система у неким земљама

1 д

0
Удес на аутопуту у Хрватској

Регион

На ауто-путу у Хрватској погинуо држављанин БиХ

2 д

0
Двије жене ходају улицом за вријеме јаког вјетра и кише. Једној вјетар ломи кишобран

Регион

Због буре под Велебитом на снази забрана саобраћаја за поједине групе возила

2 д

0
Вратио се из иностранства па убрзо банкротирао

Регион

Вратио се из иностранства па убрзо банкротирао

3 д

0

