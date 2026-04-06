Колико зарађују конобари у Хрватској током сезоне?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Како се приближава туристичка сезона у Далмацији, расте и потражња за радницима у угоститељству. Послодавци упозоравају да без већих плата и бољих услова рада све теже проналазе квалитетне раднике.
Конобари су међу најтраженијим занимањима, посебно они са додатним знањем, попут познавања вина. Ипак, иако могу да бирају посао, многима плата више није пресудан фактор.
Млади конобар из Сиња, Давид Вулета, каже да су му важнији услови рада и атмосфера него зарада.
– Посао није проблем пронаћи, али је у Сплиту тешко наћи смјештај – истиче он.
Додаје да су плате ипак порасле:
– Ако је раније била око 1.200 евра, сада је између 1.500 и 1.600 евра, у зависности од искуства и знања.
Због недостатка радне снаге, угоститељи све чешће почињу потрагу већ у јесен, одмах по завршетку претходне сезоне, како би обезбедили стабилан тим.
– Плате морају да расту. Инфлација је повећала трошкове живота, а радници имају исте те трошкове као и сви други – каже један угоститељ из Сплита. Додаје да се запослени данас не могу задржати само новцем, већ и добрим условима рада.
Према подацима портала МојПосао, радници у туризму очекују сљедеће мјесечне зараде:
конобари: око 1.590 евра кувари: скоро 2.000 евра рецепционари: око 1.500 евра спремачице: око 1.390 евра
Код конобара то представља раст од око 9 одсто у односу на прошлу годину, што потврђује тренд раста цијена рада у туризму.
Дио угоститеља покушава да задржи раднике увођењем цјелогодишњег пословања.
– Када радите током цијеле године, лакше је задржати људе. Зими се ради мање, љети више, али тим остаје стабилан – објашњава менаџерка једног ресторана у Сплиту.
Иако зараде расту, стручњаци упозоравају да тај тренд не може трајати бесконачно. Плате морају да прате инфлацију, али и да остану одрживе за послодавце.
Колико ће се раст наставити зависиће прије свега од успјешности туристичке сезоне, али и од шире економске ситуације и глобалних кретања, преноси Телеграф.
