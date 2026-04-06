Од сутра скупље гориво у Црној Гори

У Црној Гори ће од сутра бити скупље све врсте горива, саопштено је из Министарства енергетике и рударства.
Дизел ће поскупјети 10 центи и коштаће 1,78 евра, а лож-уље 11 центи и цијена литра биће 1,95 евра.
Фудбал
Преминуо познати бизнисмен и спортски радник Нијаз Грацић
Литар БМБ 98 коштаће 1,63 евра што је скупље за четири цента, док ће литар БМБ 95 поскупјети за три цента и коштаће 1,59 евра.
У Министарству истичу да су, захваљујући смањењу акцизе, цијене нафтних деривата значајно ниже у односу на оне које би важиле без ове мјере.
Фудбал
Дјечак који је украо Донаруми папир открио како је голман реаговао
- Ове мјере имају за циљ да ублаже притисак на стандард грађана и привреду, те да обезбиједе стабилност цијена у изазовним економским околностима - закључили су из Министарства енергетике.
(СРНА)
