Од сутра скупље гориво у Црној Гори

АТВ
06.04.2026 16:11

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

У Црној Гори ће од сутра бити скупље све врсте горива, саопштено је из Министарства енергетике и рударства.

Дизел ће поскупјети 10 центи и коштаће 1,78 евра, а лож-уље 11 центи и цијена литра биће 1,95 евра.

Литар БМБ 98 коштаће 1,63 евра што је скупље за четири цента, док ће литар БМБ 95 поскупјети за три цента и коштаће 1,59 евра.

У Министарству истичу да су, захваљујући смањењу акцизе, цијене нафтних деривата значајно ниже у односу на оне које би важиле без ове мјере.

- Ове мјере имају за циљ да ублаже притисак на стандард грађана и привреду, те да обезбиједе стабилност цијена у изазовним економским околностима - закључили су из Министарства енергетике.

(СРНА)

