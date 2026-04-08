Капије новог прелаза у Градишци остају затворене

Аутор:АТВ
Коментари:2
Нови гранични прелаз у Градишци, пројекат од стратешког значаја за цијелу БиХ, и даље је само мртво слово на папиру.
Иако су мост и модерни царински терминал одавно завршени, капије остају затворене, а прст кривице јасно је уперен у једно име - члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијада Крњића.
Због ове невиђене блокаде, реаговала је и струка. Директор Подручне привредне коморе Бањалука, Александар Љубоја, гостујући у емисији Битно на АТВ-у, рекао је да је против Крњића већ поднесена пријава надлежним органима.
"Упутили смо кривичну пријаву против човјека који је један од најпознатијих људи у БиХ, али не по добру. Тражимо да истражни органи отворе поступак и утврде да ли је ту било злоупотребе службеног положаја и других радњи којима је нанио директну штету свима који живе у БиХ", поручио је Љубоја.
Док хиљаде грађана пред предстојећи Васкрс спремају живце за вишесатна чекања на старом, загушеном прелазу, функционалност новог објекта и даље зависи искључиво од воље члана Управног одбора УИО, Зијада Крњића. Градоначелник Градишке, Зоран Аџић, ову опструкцију назива "типичном сликом БиХ".
"Иоле ко је нормалан и жели напредак Градишке, Републике Српске и читаве БиХ, очекује да се тај мост коначно отвори. Од самог почетка видимо огромне, чисто политичке опструкције. Морам питати и себе и грађане и привреднике - да ли заиста постоји добра намјера? Све је спремно, а стоји због једног човјека који тврди да то неће побољшати промет. Сада ћемо опет бити свједоци колона: исто је било за католички Ускрс, а сада ће за православни Васкрс људи поново чекати и по 15 сати", јасан је Аџић.
Док се агонија наставља, привреда губи милионе, а грађани остају таоци једне политичке одлуке.
Цвијановић: Шмит дефинитивно одлази, а политичко Сарајево неће диктирати ко долази
Сви знамо да је Градишка на вратима Европске Уније и да ли ће се то десити зависи од Крњића, упозорио је у емисји АТВ-а Битно помоћник директора у Сектору за царине УИО БиХ Борис Спасојевић
"Управни одбор чији је члан и Зијад Крњић, доносе одлуке на приједлог директора наше институције Управе за индиректно опорезивање господина Зорана Тегелтије. Да ли ће тај правилник икада угледати свјетлост дана зависи од чланова управног одмора, да се направи систематизација да тај гранични прелаз добије сву функционалност која је предвиђена. Наравно, ту постоји и распоређује се велики број људи, јер ће то бити најзначајнији и највећи прелаз који је са Европском унијом. Сви знамо да је Градишка на вратима Европске Уније, а да ли ће се то десити зависи од Крњића. Тај правилник о систематизацији је требао бити усвојен", рекао је Спасојевић.
