Математичара Срђана Лазендића живот одвео у Белгију, али Добој не заборавља

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пут науке захтијева упорност и велику посвећеност. Управо тим путем кренуо је млади математичар из Добоја Срђан Лазендић који је доктор наука и предавач на Универзитету у Генту у Белгији.
Родни град, али и бивше професоре, не заборавља.
Своје знање несебично дијели и са младим гимназијалцима, заинтересованим за науку која није само рачунање, него и начин размишљања и разумијевања свијета кроз логику.
Од школских клупа у Добоју, преко факултета у Новом Саду, до универзитетских амфитеатара у Генту гдје је запослен као предавач на Факултету за инжењерство и архитектуру - пут је математичара Срђана Лазендића, преноси "РТРС".
Бројеви су му одувијек били "јача страна", али се истинска љубав према математици развила тек у трећем разреду средње школе.
"Нема области гдје математика не може да нађе примјену и није уопште упитно колико је она апстрактна. Зашто је математика данас још увијек баук, рекао сам да математика изискује рад, у историји ви прескочите једну област, другу ћете савладати, али у математици то није могуће", прича Лазендић.
Као доктор наука, свој рад посветио је истраживању и преношењу знања студентима.
Ипак, каже вјештачка интелигенција на велика врата улази у све сфере нашег живота, па ни математика није изузетак.
"Још увијек једна добра ствар је што Чет Џи пи ти није толико добар када је у питању математика. Кад припремим неке задатке за студенте, задам му то, да видим да ли је у стању то да ријеши, али још увијек не", истиче Лазендић.
Четврт вијека Соња Станојевић у добојској Гимназији ради као професор математике.
Интересовања ученика, каже за математику, не мањка, али тек ријетки попут Срђана свој пут доведу до универзитетских катедри у иностранству.
"Надам се да ће Срђан данас бити инспирација за већину ових ђака да и они буду што бољи и да направе што боље резултате и да достојно проносе и ову школу и наш град", рекла је Станојевићева.
Иако живи далеко од родног града, истиче да су управо Добој и људи из његовог окружења били темељ за успјех, зато своја знања несебично дијели са добојским гимназијалцима.
"Одувијек сам волио математику, јер је то да игра бројева", каже Бошко Петковић, ученик четвртог разреда.
Од малена, Срђан је дијете за примјер, на његов рачун стизале су само похвале, каже отац.
"Поносан сам нормално, он је прошао тежак живот, знате послије рата и оно све, хвала драгом Богу, ми смо успјели, али и он", поносно каже Горан Лазендић, Срђанов отац.
Вођен жељом за сталним напретком, Срђан каже у математици нема краја учењу, комбинације бројева су неисцрпне, а сваки резултат нова неизвјесност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
49 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму