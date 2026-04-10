Шакира из БиХ пуштена из затвора: Сматра се једном од најактивнијих џепарошкиња у Венецији

10.04.2026 21:59

Шакира из БиХ хода по тржном центру.
Само двије седмице након хапшења, једна од најозлоглашенијих џепарошкиња, позната као "Шакира" из Босне и Херцеговине, пуштена је из затвора и стављена у кућни притвор јер се испоставило да је у другом стању!

Ова 22-годишњакиња, широм Италије позната као „Шакира“, сматра се једном од најактивнијих џепарошкиња у Венецији и другим италијанским градовима. Њој су након изласка из затвора одређене мјере кућног притовора. Суд је донио ову одлуку на захтјев одбране, узимајући у обзир стање у којем се налати, тј. њену трудноћу. Ова мјера долази само неколико дана прије почетка суђења у којем су укључени и други чланови такозваног „клана џепароша“.

Суђење

Шакира је дио шире истраге која укључује групу од преко двадесет људи оптужених за извршење бројних пљачки у Венецији. Према истаржиоцима, терете се за најмање 63 наводне крађе чија су мета били туристи. Добро организована мрежа систематски је дјеловала у више италијанских градова, а највише у Венецији, која се сматра најпосјећенијим италијанским туристичким бисером. Суђење, заказано за 14. април 2026. године, послужиће за разјашњење одговорности појединачних осумњичених.

Оптужбе

Ова дјевојка из БиХ суочава се са посебно озбиљним кривичним поступком. Поред провала, оптужена је за насиље, пријетње и застрашивање, укључујући и малољетнике.

Овоме се додају оптужбе за наношење телесних повреда, примање украдене робе и злоупотребу украдених кредитних картица. Према истражиоцима, она је идентификована као централна фигура унутар групе. Наводно, од малољетника, које је обучавала џепарењу, захтијевала је да јој донесу и по 2.500 евра дневно, преносе Независне.

