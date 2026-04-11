Наоружајте се стрпљењем: Све о ЕЕС систему и правилима на граници

Путници који до сада нису прошли нови ЕЕС систем, али и они који су због њега већ сатима стајали на граници, прилично страхују од сваког наредног путовања.
Умјесто најављеног убрзања процедура, овај систем донио је неочекивани хаос, застоје и дуге колоне.
Искуства путника показују и да је при поновном преласку границе завладала још већа конфузија, због чега детаљно рјешавамо кључне недоумице како бисмо вас припремили за оно што вас заиста чека на граници.
Оно што је најважније да путници знају јесте да се сви морају да напусте возило приликом процедуре, али и да ЕЕС систем пролазе сваки пут на граници.
Многи путници очекивали су да ће из својих возила морати да излазе само приликом регистрације у ЕЕС систем, међутим ситуација је потпуно другачија.
Излазак из аутомобила обавезан је сваког пута, а не само када се систем пролази по први пут. Исто тако – сваки пут се предаје пасош, сваки пут ће цариници или да вам скенирају лице, или ће узети отисак прста или урадити обе процедуре, јер након регистрације, када се ствара ЕЕС досије путника, слиједи верификација.
Без обзира на то да ли је у питању улазак или излазак из земаља Шенгена, сваку особу која до сада није регистрована и нема свој ЕЕС досије, чека процес регистрације на улазу или излазу из земље.
Такође, цариник може да вам се обрати с питањем гдје путујете, колико остајете, након тога се наставља пут.
Сваки сљедећи пут када је ЕЕС систем у функцији, путнику се ради верификација, која, у зависности од граничног прелаза, може да подразумјева и цијели процес регистрације, у смислу да опет скенирају лице и узимају отиске прстију, или могу само да узимају отиске прстију или само скенирају лице.
Регистрација значи да сте направили досије, а верификација да потврђујете да је то ваш досије, овај процес, практично речено, сличан је и креирању налога на друштвеним мрежама.
Оно што би сви путници требало да знају јесте да уколико се нађу у колони, а већ су се регистровали у ЕЕС систем, мораће да чекају, због верификације која такође захтјева излазак из возила, предају путне исправе и на крају узимање једног од два или оба биометријска податка.
Без обзира на то да ли је особа ушла са ЕЕС системом или без њега у земљу ЕУ, иста ситуација је и на улазу и на излазу.
На примјер, ако путујете у Будимпешту и пређете границу кад не ради нови систем, а нисте се још регистровали, то вас чека кад се враћате у Србију. И сваки сљедећи пут, било да је улазак или излазак из земље, путник се верификује.
Уколико сте се приликом уласка у ЕУ регистровали, чека вас процес верификације, који исто може да потраје, што је искусила и једна читатељка “Блица” при повратку из Мађарске, иако су се многи надали да ће сваки наредни прелазак границе бити једноставнији и краћи.
Када приђете мађарском прелазу, редар вас одвоји да идете у контејнер за “претходно регистровање путника”. Када смо рекли да смо већ регистровани при уласку у Мађарску, рекли су да нема везе и да морамо опет. У контејнеру вас сликају, затим опет узимају отиске 4 прста десне руке, и то на преносном апарату тако да се узима отисак једног по једног прста, што траје 4 пута дуже него при уласку. Када смо питали зашто опет када смо то прошли, рекли су да морају да узму нову слику сваки дан, а када смо питали зашто опет отисци, рекли су да не знају и да су им тако рекли. Дакле није истина да је при сваком сљедећем преласку границе процедура краћа, чак је дужа.
Након тога идете на регуларну границу гдје вам држе пасоше (иако су претходно прегледали кад је давана биометрија) и то траје знатно дуже по аутомобилу него пријава први пут – нагласила је раније читатељка Блица.
Ако сте нисте регистровали приликом уласка у ЕУ, онда вас чека регистрација.
С обзиром на то да се много говорило о томе да ће печатирање пасоша отићи у заборав, многи су погрешно схватили да ће исто важити и за путне исправе – међутим, то није случај.
Пасоши ће се, као и до сада, предавати сваког пута граничној полицији, с тим што ће поред тога путници пролазити кроз додатне процедуре – скенирање лица и остављање отисака прстију десне руке.
Печатирање пасоша требало би да престане 10. априла, када се уводи 24 часовни режим рада ЕЕС система.
Дјецу старију од 12 година родитељи пре путовања треба да припреме на то да ће морати да дају отисак прста и да буду фотографисани.
Најбоље је да имате одраслу особу поред службеника која ће помоћи дјетету да стави руку на скенер.
Дјеца до 12 година само предају пасош и скенирају лице, и морају да изађу из возила без обзира на старосну доб.
Како је Блиц писао већ у пар наврата, многи туристи који су на путовања кренули аутобусом горко су зажалили, јер су чекали више сати како би прешли границу, управо због ЕЕС система. Посљедњи такав случај погодио је управо Београђанку која је почетком децембра ишла на адвент у Будимпешту, а скоро пола путовања провела на граници.
Због новог система, као што је и најављивано, вријеме чекања знатно се продужило, а поготово за аутобусе и организоване групе, међутим такав сценарио неће заобићи ни празничне дане.
"Очекивано је да ће и током празника бити великих гужви. Туристичке агенције већ померају термине полазака како путници не би губили време од програма и како би се бар дјелимично избјегла вишесатна чекања", рекао је Сеничић раније.
Раније се чуло за ЕТИАС, па чак и да ће “помоћи” да се у нека будућа времена гужве које би ЕЕС проузроковао смање. Тај систем збунио је и неке наше туристичке раднике, али важно је знати да то није исто што и ЕЕС.
То значи да у конкретном случају ЕЕС система ЕТИАС неће, нити може да олакша било шта.
ЕЕС је систем који бележи улазак и излазак из европских држава које су чланице Шенгена, док је ЕТИАС (Еуропеан Травел Информатион and Authorisation System) електронска дозвола за улазак, попут америчког ЕСТА.
Док је ЕЕС потпуно бесплатан, такса за ЕТИАС биће 20 евра и наплаћиваће се када тај систем постане оперативан, како надлежни кажу, касни крај 2026. године, али се ни то са сигурношћу не може тврдити.
Та “улазница” важиће до три године или до истека пасоша, ако је термин његовог истека три или мање година у односу на датум добијања ЕТИАС-а.
ЕТИАС није виза, већ додатна сигурносна провјера. Такође, пријава за њега попуњаваће се онлајн прије путовања, а регистрација за ЕЕС се ради директно на граници, бесплатно и само једном, а сваки наредни пут верификација.
ЕЕС и ЕТИАС нису замјена за визни режим Србије са ЕУ, грађани и даље могу да путују без визе и да остају у Европској унији до 90 дана. Дакле и када стартује ЕТИАС, у земље ЕУ улазићемо по новом, ЕЕС систему.
ЕЕС систем се примењује и на аеродромима, где су постављени тзв. ЕЕС киосци у којима се путници региструју.
