"Деси се да вам се дијете не догоди" Наша глумица (48) отворено о мајчинству

23.03.2026

09:21

Ива Штрљић
Фото: Youtube/ Blic

Ива Штрљић (48) суочава се са осудама околине јер се још увијек није остварила као мајка, али о теми која је терет многим женама које су у ситуацији сличној као што је њена, отворено говори.

Глумица је истакла како се често заборавља да нечија животна прича може бити сложенија него што изгледа са стране.

- Долазимо до закључка да је дијете нешто што некога спутава, а ја не бих могла са тим да се сложим зато што је дете, када желите да га имате, оно што вам доноси радост и срећу у живот - истакла је Ива.

- Пошто сам ја неко ко има одређени број година у којима друштво од мене очекује да сам већ родила дијете, или више дјеце, ја сад имам једну одговорност прво да објасним - рекла је глумица.

- Неко ће можда за мене рећи да ја припадам тој групи, а не припадам. Знате зашто, некад се у животу догоди да у одређеним годинама живећи тај свој живот, борећи се за себе, радећи, трудећи се, деси се да вам се дијете не догоди - поручила је Ива једном приликом за медије.

(телеграф)

