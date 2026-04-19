"Није у Београду" Рада о повратку Милана Станковића на естраду

Ипак, није је заобишло питање за Милана Станковића те је проговорила о његовом наводном повратку музици.

Рада није изоставила наравно ни свог емотивног партнера за којег је рекла да се не појављује у јавности јер не жели да буде дио естраде.

На почетку је признала да прижељкује свадбу.

- Није се појавио дечко и неће. Дечко, шта је то? Не, дезинформација је да сам се појавила синоћ у кафани са њим. Човјек живи својим животом, то није веза, то је једно пријатељство и подржавање... Вољела бих, кад су се сви спотакли о тај луди камен, што да се и ја не спотакнем - рекла је Рада.

Рада је рекла и како је реаговала када је чула да Милан Станковић припрема нови албум.

- И ја сам изненађена том информацијом коју си ти чуо и коју сам прочитала. То није истина, не снима нови албум. Ја сам се изненадила и питала Милана: Милане, зар ја да не знам која сам ти као најближи род? Једино ако он од мене то жели да сакрије... Он често то ради, крије од мене нешто намјерно... Милан је на планети земљи и мислим да је у Србији, али није у Београду. И ја бих можда тако да сам на његовом мјесту.. Он ни прстом није мрднуо, актуелан је... - поручила је пјевачица и додала:

- Ја сам можда превише једноставна... Много тога што о мени мисле људи јесте истинито. Није истина да сам била са неким моћницима да бих дошла до неке позиције где сам сада. То се причало о многим пјевачицама. Млађој себи сам дала задатак да млађој себи купим стан. Сада бројим паре - каже Рада и истиче:

- Ја сам у топ 10 најслушанијих пјевачица на платформама. Мене ти неки хитови одржавају, код омладине се слушају. У данашње вријеме гдје се сви боре за актуелност та љубав публике ми је најбитнија - рекла је пјевачица.

Она је прокоментарисала и млађег колегу Јакова Јозиновића.

- Супер ми је Јаков, свако време носи неко своје бреме... Он пјева неке добре пјесме, вратио је међу омладину добре пјесме... Себе видим за неколико година - котрљам се, ја много радим приватне прославе, воле ме због тога каква јесам, ја пјевам и свадбе и шаторе... - закључила је она у емисији "Премијера, викенд специјал".

